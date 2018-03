Fellener Wahllokal bleibt künftig geschlossen

Aus unserem Archiv

St

Goar. Das Sängerheim im St. Goarer Stadtteil Fellen soll auch bei künftigen Wahlen nicht mehr als Wahllokal genutzt werden. Stadtbürgermeister Horst Vogt hatte diese Nachricht in der jüngsten Stadtratssitzung verkündet. Grund dafür ist eine Empfehlung der Kommunalaufsicht des Kreises. Auch in Zukunft sollen die Einwohner des Stadtteils Fellen zum Wählen in die rund drei Kilometer entfernte Kernstadt fahren.