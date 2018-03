Fall Abuev: Bringt Pass für Familie Aufenthaltsrecht?

Aus unserem Archiv

Simmern

Mehr als 1000 Unterschriften für den Verbleib der Familie Abuev hat der VfR Simmern mit seiner Aktion „Islam muss bleiben“ in den vergangenen Tagen gesammelt. Damit will der Verein auf den strittigen Fall der geplanten Abschiebung eines 2010 mit seinen Kindern aus Tschetschenien geflohenen Familienvaters aufmerksam machen. Alles hängt laut Verwaltung und Landrat Bröhr an Ausweispapieren. Zumindest der Vater hat nun einen Pass – bringt das die Wende?