Einigen Eltern war es wichtig, dass ihre Kinder das Abitur auch an der Freien Waldorfschule in Kastellaun machen können. Seit dem Jahr 2013 wurde an dieser Möglichkeit gearbeitet. Zuerst musste die Genehmigung zur Einführung der Oberstufe durch den Bund der Freien Waldorfschulen erteilt werden. Dann ging es darum, geeignete Pädagogen zu finden, die die von der staatlichen Aufsichtsbehörde, der ADD in Koblenz, geforderten Voraussetzungen erfüllten. Das ist nun geschafft. Und somit können alle staatlichen Abschlüsse – von der Berufsreife, der Mittleren Reife bis zum Abitur, den Waldorfschulabschluss eingeschlossen – angeboten werden.

Für Schüler, die das Abitur anstrebten, war damals beabsichtigt, mit den Partnerschulen in Mainz oder Otterberg zu kooperieren. Dort sollten die Schüler die Klassen 11 bis 13 absolvieren und die ...

Lesezeit für diesen Artikel (533 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.