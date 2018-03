Engagement der Feuerwehren ist Gold wert: Landrat verleiht ganz besondere Ehrenzeichen

Ohne Feuerwehr geht in vielen Gemeinden gar nichts. Nicht nur rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und ohne Rücksicht auf Sonn- und Feiertage, bei Glatteis oder meterhohen Schneeverwehungen steht sie bereit.

Nicht nur wenn es brennt – was ihre ureigenste Aufgabe ist – sondern auch wenn Menschen oder Tiere bei schlimmen Unfällen zu retten und zu bergen, oder Sachwerte vor weiteren Schäden zu bewahren sind. Bedingt durch den Klimawandel stehen die Wehren vermehrt bei Unwettern der Bevölkerung zur Seite. Im vergangenen Sommer haben wir dies öfter erfahren. Dieser ehrenamtliche Einsatz kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Die Verleihung von Orden und Ehrenzeichen ist nur ein symbolischer Dank. Die rasante Entwicklung in unserer hoch technisierten Welt erfordert, dass sich die Frauen und Männer in den örtlichen Feuerwehren sich ständig weiterbilden. Jede Einsatzkraft hat ihr Spezialgebiet. Das alles geschieht in Weiterbildungskursen an vielen Wochenenden oder nach Feierabend, hinter den geschlossenen Toren der Feuerwehr-Gerätehäuser, weit weg von Sirenengeheul und Blaulicht, oder dezentral in den Feuerwehrschulen. Zum Glück ist es sowohl auf Landesebene als auch bei den Kommunalpolitikern unumstritten, dass eine optimale Ausrüstung unabdingbar ist. Entsprechend den heutigen Anforderungen, ist die technische Ausrüstung in den meisten Wehren auf hohem Niveau. Bei allem sollte man aber auch das breite Spektrum der gesellschaftlichen Aufgaben nicht vergessen. Sei es Absperrung für einen Umzug oder die Erbensuppe bei einem Dorffest. Auch hier hilft die Feuerwehr weiter.