Emmelshausen reicht Mittelrhein weiter die Hand

Fusion, die Autobahnpolizei Emmelshausen und jede Menge Feste und Einweihungen: Dies waren nur einige von zahlreichen Themen, auf die der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Emmelshausen, Peter Unkel, bei der Rückschau auf das vergangene Jahr einging.

Viel Zuspruch und Beifall gab es am Sonntagvormittag für die Neujahrsansprache von VG-Bürgermeister Peter Unkel. Foto: Denise Bergfeld

Diese stand naturgemäß im Mittelpunkt des Neujahrempfangs der Verbandsgemeinde Emmelshausen, die am Sonntagvormittag in der Guntershalle in Gondershausen stattfand.

Hunderte Gäste waren der Einladung gefolgt, um der Neujahrsansprache von Peter Unkel zu lauschen, gemeinsam auf 2017 zurückzublicken, und auf die Aufgaben und Herausforderungen zu schauen, die das Jahr 2018 mit sich bringen wird. Vor allem die Kommunal- und Verwaltungsreform sorgte weiter für reichlich Gesprächsstoff. Unkel betonte erneut, dass die Verbandsgemeinde Emmelshausen einer Fusion mit der VG St. Goar-Oberwesel offen und positiv gegenübersteht: „Unsere Hand ist und bleibt jedenfalls ausgestreckt, und wir würden uns freuen, wenn die VG St. Goar-Oberwesel bald einschlüge“, sagte Unkel und betonte vor den zahlreichen Gästen: „Es entstünde ein starker, ausgewogener und zukunftsfähiger Verbund von drei Städten und 30 selbstständigen Ortsgemeinden. Das geht, realistisch betrachtet, nur mit uns.“

VG-Bürgermeister wirbt weiter für Fusion mit St. Goar-Oberwesel

Die beiden Verbandsgemeinden würden grundsätzlich gut zusammenpassen, besäßen sehr ähnliche Strukturen sowie eine vergleichbare Steuerkraft und Finanzlage. „An der A 61 würde sich von Wiebelsheim bis zum Hellerwald ein schlagkräftiger Verbund von erfolgreichen Industrie- und Gewerbegebieten ergeben“, sagte Unkel und wies darauf hin, dass das Land hinsichtlich der VG St. Goar Oberwesel nicht auf einen Zusammenschluss mit einer anderen Kommune verzichten werde.

Zu erwarten sei, dass dies gegebenenfalls auch gegen den Willen der dann betroffenen Kommune im Rahmen einer Zwangsfusion erfolge. „Nicht allein nach einer geografischen Betrachtung liegt es dann nahe, als Fusionspartner der VG St. Goar-Oberwesel die VG Emmelshausen zu sehen“, so Unkel. Bei einer Zwangsfusion allerdings wäre die rund zwei Millionen Euro umfassende Hochzeitsprämie vom Land hinfällig.

„Ich denke, soweit werden es die Beteiligten nicht kommen lassen“, sagte Unkel. Doch zunächst einmal gelte es nun, das Ergebnis des Bürgerentscheids am Mittelrhein abzuwarten.

Dass zahlreiche Einwohner der Verbandsgemeinde Emmelshausen nicht glücklich sind über die Pläne der Landesregierung, die Polizeiautobahnstation (Past) Emmelshausen zu schließen, hatte im vergangenen Jahr schon eine Demonstration in Mainz mit der Übergabe von knapp 11.000 Unterschriften verdeutlicht. „Leider hält die Landesregierung weiter an ihrem Vorhaben fest, die Past Emmelshausen aufzulösen und in die viel zu weit entfernte Past Mendig zu integrieren“, sagte Unkel. „Um die unzweifelhafte Betroffenheit unserer ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die in ihrer Freizeit im Dienst für die Allgemeinheit ihre Gesundheit riskieren, eindringlich zu verdeutlichen, fand eine Kundgebung vor dem Landtag in Mainz statt“, blickte Unkel zurück und betonte: „Die seitens des Ministers im Rahmen der Unterschriftenübergabe nochmals vorgetragene Begründung der Auflösungsabsichten vermochte die Kundgebungsteilnehmer nach wie vor nicht zu überzeugen.“

Hunsrückstreife nicht ohne eine Außenstelle in Emmelshausen

Als „Schritt in die richtige Richtung“ wertete Unkel die angedachte „Präsenzstreife Hunsrück“, die speziell für den südlichen A 61-Abschnitt vom Koblenzer Kreuz bis Rheinböllen eingerichtet werden soll. „Nur macht es dann keinen Sinn, bei jedem Schichtwechsel die lange Strecke zurück nach Mendig zu fahren. Die Errichtung einer kompakten, kostengünstig in Fertigbauweise zu realisierenden Außenstelle für diese Präsenzstreife am Standort der bisherigen Polizeiautobahnstation Emmelshausen wäre erheblich sinnvoller und effektiver“, betonte Unkel.

Alternativ biete die Verbandsgemeinde dem Land auch separate Räume in der VG-Verwaltung oder in der wegen des Neubaus bald frei werdenden Rettungswache in Emmelshausen an. „So könnte man sich teure Baumaßnahmen in Mendig sparen“, sagte Unkel.

Nach diesen durchaus kritischen Tönen gab es aber auch viel Gutes zu berichten. Unter anderem feierte die Kita Holzwurm in Emmelshausen ihr 20-jähriges Bestehen, das Alten- und Pflegeheim St. Hildegard 25. Jubiläum, der Musikverein Karbach beging sein 85-Jähriges, und im Ort wurde der Erweiterungsbau des Kindergartens und Gemeindehauses eingeweiht, der Spatenstich für das Neubaugebiet „Unter der Galgenhöh“ in Emmelshausen erfolgte, es wurden 13.500 Euro für die Vortour der Hoffnung gesammelt, und der SV Morshausen-Beulich feierte 50-jähriges Vereinsbestehen – um nur einige Beispiele zu nennen.

Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten an diesem Vormittag der Musikverein und der Quartettverein Gondershausen.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld