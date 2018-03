Emmelshausen: Ost-City vorm Start

Nach Jahren der Planung macht Emmelshausen nun beim „Stadtumbau“ Nägel mit Köpfen: Der Zentralort des Vorder-hunsrücks legt sich auf dem 3,2 Hektar großen Areal zwischen Bahnhof, Marktplatz und den Einkaufsmärkten am Kreisel ein zweites Zentrum zu. Im September soll es mit dem Bau einer neuen Straße zwischen der alten Hunsrückhöhenstraße (K 96), Höhe „Trift“, und der Güterstraße losgehen. Der Stadtrat machte dafür den Weg frei, indem er den Bebauungsplan Mitte/Bahnhof durch einstimmigen Beschluss festzurrte.

Emmelshausen im Wandel: Zwischen der Straße „Trift“ (vorn) und dem künftigen östlichen Stadtkern (hinten) wird eine Straße gebaut, die über einen Kreisel auf der K 96 führt. Der Eigentümer der Kik-Immobilie weigert sich jedoch, dafür benötigte Grundstücke zu verkaufen. Foto: Wolfgang wendling

Emmelshausen – Nach Jahren der Planung macht Emmelshausen nun beim „Stadtumbau“ Nägel mit Köpfen: Der Zentralort des Vorder-hunsrücks legt sich auf dem 3,2 Hektar großen Areal zwischen Bahnhof, Marktplatz und den Einkaufsmärkten am Kreisel ein zweites Zentrum zu. Im September soll es mit dem Bau einer neuen Straße zwischen der alten Hunsrückhöhenstraße (K 96), Höhe „Trift“, und der Güterstraße losgehen. Der Stadtrat machte dafür den Weg frei, indem er den Bebauungsplan Mitte/Bahnhof durch einstimmigen Beschluss festzurrte.

Dabei ist es den Ratsmitgliedern durchaus bewusst, dass sie ein Risiko eingehen. Denn nicht alle Signale für die Umsetzung des Projekts exakt in der Form, wie es die Emmelshausener im Bebauungsplan festgelegt haben, stehen auf Grün.



Es gibt zwei Knackpunkte. Erstens: Die Stadt Boppard will ein weiteres Kerngebiet mit zusätzlichen Einzelhandelsbetrieben nicht hinnehmen. In einer solchen Ballung würden sie noch mehr Kaufkraft aus der Stadt Boppard an sich ziehen und vom Mittelzentrum abziehen, befürchtet die Stadtverwaltung mit Verweis auf das im Entwurf vorliegende Emmelshausener Einzelhandelsgutachten. Dort sei zweifelsfrei belegt, dass die Kaufkraftbindungsquote für Emmelshausen besonders bei Waren im kurz- und mittelfristigen Bedarf – also in erster Linie Lebensmittel – deutlich über 100 Prozent liegt. Zudem verweist Boppard auf die bereits bestehenden großflächigen Einzelhandelsbetriebe: den Rewe-XL-Markt gegenüber dem neuen Zentrum und das Dänische Bettenlager (vormals Convenda), das mit einer Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern ebenfalls die bei 800 Quadratmeter liegende Schwelle zum Großhandel deutlich überschreitet.



Emmelshausen weist die Einwände des Nachbarn zurück: Von Agglomeration könne keine Rede sein. So sei in einem der drei Ordnungsbereiche Einzelhandel komplett untersagt. In einem zweiten Sektor sei nur eine Verkaufsfläche bis maximal 800 Quadratmeter zulässig. Im dritten Komplex, in dem sich das Dänische Bettenlager befindet, dürfen sich bestehende Betriebe künftig nach strenger Prüfung bis 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche ausdehnen.



Zweiter Knackpunkt: Grundstückseigner Bernhard Bone-Winkel – seinem Unternehmen gehören die Immobilien KiK- und Getränkemarkt – weigert sich, 914 Quadratmeter Flächen, die für die Erschließung des neuen Zentrums benötigt werden, an die Stadt zu verkaufen. Ohne dieses Areal kann der Kreisel auf der K 96 zwischen „Trift“ und der neuen Verbindung zur Güterstraße nicht geometrisch korrekt gebaut werden. Wegen der Dringlichkeit hat die Stadt ein Enteignungsverfahren in Gang gesetzt und eine „vorzeitige Besitzeinweisung“ beantragt. ww