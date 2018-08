Mehrere Jahre war es still geworden auf dem Simmerner Friedhof. Die Bronzeglocke hatte ihre Stimme verloren. Sie hing ursprünglich im Glockenturm an der Friedhofskapelle. An der Holzkonstruktion hatte allerdings der Zahn der Zeit genagt – er war marode und musste wegen Einsturzgefahr schon vor Jahren abgerissen werden. Der Bronzeglocke, die mit dem Bau der Friedhofskapelle in den 60er-Jahren aufgehängt wurde, drohte zeitweise gar der Absturz. Nach dem Abbau des Turms an der Kapelle wurde sie im städtischen Bauhof gelagert. „Die Glocke hat immer geläutet, wenn die Trauergäste von der Friedhofskapelle zum Grab geschritten sind“, erinnert sich Bürgermeister Andreas Nikolay. „Das verlieh einer Beerdigung immer einen besonderen würdevollen Rahmen. Das sie jetzt für einige Zeit verstummt war, habe ich sehr bedauert.“

Das wird sich bald ändern. Denn Bauausschuss wie Stadtrat haben beschlossen, dass sie wieder aufgehängt wird. „Im Zusammenhang mit der umfassenden Umgestaltung des Friedhofes haben wir uns die Frage gestellt: ...

Lesezeit für diesen Artikel (420 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

