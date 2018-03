Ein natürliches Bett für den Simmerbach

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken hat Landrat Marlon Bröhr am Montagmittag einen Förderbescheid über 369.000 Euro für die Renaturierung des Simmerbachs und die naturnahe Hochwasserrückhaltung im Bereich der Gemeinde Gemünden überreicht. Das Land fördert damit rund 90 Prozent der Kosten der zum Teil abgeschlossenen, zum Teil noch laufenden Baumaßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Funktionen des Simmerbachs in der Hunsrückgemeinde.

Entlang des Simmerbachs in Gemünden wurden Ablagerungen ausgekoffert, Pflanzen gerodet und ein ufernaher Fußweg angelegt. Durch die Renaturierungsmaßnahmen versprechen sich Land und Kreis einen besseren Hochwasserschutz für die „Perle des Hunsrücks“. Fotos: Werner Dupuis Foto: Werner Dupuis

Den Gemündener Bürgern dürfte das Schreckenszenario vom Sommer 2016 noch in den Knochen stecken: Innerhalb weniger Minuten schwillt der sonst eher beschauliche Simmerbach zu einem reißenden Fluss an, Häuser saufen in Windeseile ab, Keller laufen im Flecken, der „Perle des Hunsrücks“, voll, der Ortskern steht unter Wasser. Sogar die Einsatzzentrale der Feuerwehr muss verlegt werden – im Gerätehaus steht kniehoch das Wasser. In Gemünden und dem benachbarten Mengerschied gehen die Schäden in die Millionen. Sicherlich ein außergewöhnliches Ereignis – aber durch den Klimawandel hat man auch auf der Hunsrückhöhe immer häufiger mit Naturphänomenen wie aus dem Nichts auftretenden Starkregenereignissen zu kämpfen. Nicht zuletzt wurde durch Bachbegradigungen in den 60er- und 70er-Jahren dafür gesorgt, dass Bachauen verschwinden, die Gewässer keine Auslaufzonen mehr haben und sich somit bei starkem Regen in strömende Kanäle verwandeln.

Aus den Fehlern der – nicht allzu fernen – Vergangenheit hat man gelernt: Die Bäche sollen ihr natürliches Bett zurückerhalten und damit zum Hochwasserschutz beitragen. Deshalb kauft die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung schon seit vielen Jahren Uferbereiche auf, um dort eine möglichst natürliche Entwicklung zu gewährleisten. Als sogenanntes Gewässer zweiter Ordnung liegt der Simmerbach bei Gemünden in der Zuständigkeit der Kreisbehörde. In ihrem Auftrag wurden in den vergangenen Monaten Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt, Uferbereiche wieder renaturiert und der Bachlauf im Ortskern möglichst naturnah zurückgebaut. Zahlreiche Pflanzen wurden entfernt, andere wiederum ganz bewusst stehen gelassen, um so eine Auenbildung zu ermöglichen. In den nächsten Monaten sollen wieder ortstypische Weiden angepflanzt werden. Als Auslaufzone im Falle eines Hochwassers soll ein Fußweg von der Brücke im Ortskern bis zum Gemeindehaus sorgen. Eine Barfußzone im Bach und ein abgestufter Sitzbereich sollen das Gewässer für Bürger im wahrsten Wortsinn „erlebbar“ machen.

410.000 Euro investiert die Kreisverwaltung in die Renaturierung, mit 369.000 Euro springt das Land im Rahmen der „Aktion Blau Plus“ finanziell zur Seite. „Damit ist viel erreicht worden“, erläutert Stefan Wickert vom Planungsbüro Siekmann und Partner. „Aber es ist letztlich nur einer von vielen Mosaiksteinen. Einen hundertprozentigen Schutz vor Hochwasser wird es niemals geben.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz