Die Hölle in Simmern: Närrische Teufel rocken die Hunsrückhalle

Viele Besucher strömten in die ausverkaufte Hunsrückhalle und fanden sich in einer simulierten, mit Luftballons gestalteten Hölle mit „brennenden“ Feuern und Teufelsfratzen wieder.

Das Motto lautete: „Teuflisch gute Fassenacht“. Musikalisch begleitet von der Biebertaler Blaskapelle bahnte sich das Prinzenpaar mit Prinzengarde und KVS-Vorstand seinen Weg durch die jubelnden Jecken zur Bühne. Hier stellten sich der gewichtige Prinz Gerd I. und die grazile Prinzessin Yvonne I. in einem amüsanten humorvollen Streitgespräch dem Publikum vor.

Sie durften dann auch gleich eine Prämiere seit Bestehen des Karnevalvereins präsentieren. Das anwesende Ehepaar Hermann und Barbara Rössel wurde als das „bekannteste Lehrerehepaar“ auf die Bühne gerufen. Die beiden waren vor 25 Jahren das Prinzenpaar in Simmern. Für ihre langjährige Treue und Aktivität wurden sie mit einer großen Schärpe mit der Aufschrift „Silberprinzenpaar des KVS“ geehrt. Unter der Begleitung der bekannten Stimmungskapelle Le Tarot sangen die beiden, verstärkt durch das Publikum, „Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Karneval“. Hermann Rössel erläuterte, dass die Prinzenzeit vor 25 Jahren wunderbar war und rief ins Publikum: „Drum rufen wir humorvollen Damen und Herren aufmunternd zu: Prinzessin und Prinz zu werden, ist ein unvergesslicher Clou“.

Durch die Sitzung führte als „teuflischer“ Moderator in bewährter Weise der ehemalige Prinz Marco Klumb. Im ersten Programmpunkt lief die von Maria Ziegemann trainierte jüngste „Damenfußballmannschaft Amira“ auf die Bühne. Mit ihrem Tanz musste die Jüngsten im KVS noch etwas warten, weil die kurz angespielte Nationalhymne vom Publikum weitergesungen wurde.

Dann begeisterten die Tänzerinnen in ihren schwarz-rot-goldenen Kostümen die Zuschauer. Marcel Kremer aus Emmelshausen, 2017 Superfastnachter bei „Die besten aus Südwesten“, amüsierte in köstlicher Weise die Zuhörer mit Geschichten über seinen Krankenhausaufenthalt und wie er mit einem Mädchen „brunchte“. Bayrisches Flair und Hüttengaudi zauberte die Tanzgruppe „Just 4 Fun“ aus Lötzbeuren in Dirndln und Krachledernen zur Freude der Zuschauer auf die Bühne.

Danach nutzen viele tanzfreudige Paare die Tanzfläche. Nach der Pause erschien eine feierliche Hochzeitsgesellschaft mit einem Bischof, vielen Klerikern und einer Braut auf der närrischen Bühne. Doch die geplante Ehe kam nicht zustande; denn plötzlich wechselte die Hochzeitsgesellschaft in eine wilde Engelschar, dann wieder in tobende Sportskanonen. Das Publikum entließ die „Traumtänzer aus Niederkumbd“ nur nach einer Zugabe.

Erika Bottländer strapazierte dann die Lachmuskeln als „Mariechen von Staudernheim“ mit vielen Pointen aus ihrem Eheleben, dem einzigen Kampfsport, bei dem man auch zusammen schlafen kann. Den nächsten Programmpunkt gestaltete die Rote Garde vom Karnevalverein Simmern, trainiert von Denise Hickmann, und begeisterte den Saal mit einem schwungvoll dargebotenen Gardetanz.

Danach erschien auf der Bühne ein Arzt mit einer großen Spritze und stellte sich als der erste angestellte Arzt im neuen Simmerner Ärztehaus vor. Er berichtete von seinem ersten Patienten, dem Stadtbürgermeister Nikolay, und bemerkte schmunzelnd, er sei ja selber klein, aber kleine Männer seien der große Renner. Als zweiter Patient kam der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Boos zum „Chefarzt“. Ihn bezeichnete dieser in Anspielung auf die laufende Fusion mit Rheinböllen als „guten Provinzkönig im Simmerner Land“.

Der dritte Besucher, der im Ärztehaus ärztliche Hilfe suchte, war die Vorsitzende des Simmerner Karnevalvereins, Eva Kratsch. Jede Behandlung seiner Patienten schloss er mit einer bekannten Melodie aus der Pfalz ab: „Ich bin der Doktor von dem neuen Simmerner Ärztehaus, ich duun euch bald behandele – Mann, Frau, Kind und Maus. Also macht, macht, macht euch schon mal frei! Wo? Dat is mir einerlei. Aua!“ Der Moderator Marco lüftete schließlich das Geheimnis, dass sich hinter der Maske des Doktors der katholische Pastor Lutz Schulz von St. Josef in Simmern verbarg. Mit tosendem Applaus wurde der Doktor von der Bühne begleitet.

Einen weiteren Höhepunkt markierten die „Quetschen“, eine Tanzgruppe des KVS, mit ihrer Darbietung als Fischerinnen vom Bodensee. Lautstark begleitete das Publikum den Tanz mit: „Ein weißer Schwan ziehet den Kahn“. Danach bot die Rote Garde des befreundeten KC Schinderhannes aus Sohren einen temperamentvollen Gardetanz und beeindruckte mit artistischen Einlagen. Ein humorvolles Zwiegespräch, das die Lachmuskeln des Publikums arg strapazierte, führte der aus Funk und Fernsehen bekannte Bauchredner Frank Lorenz mit seiner blonden Affen-Puppe Charly, die rein zufällig an einen bekannten Präsidenten erinnern sollte.

Den atemberaubenden Schlusspunkt der Veranstaltung setzte der Auftritt der Laubacher „Wild Cats“ mit ihrem Tanz der Schamanen mit akrobatischen Pyramiden und Hebefiguren. Das Finale gestaltete der aus Funk und Fernsehen bekannte Sänger und Entertainer Pascal Krieger, der mit seiner kräftigen Stimme den ganzen Saal nochmal in Stimmung brachte. Es bildete sich eine riesige Polonaise. Alle Besucher hatten einen interessanten und abwechslungsreichen Karnevalabend erlebt und ließen den Abend bis weit nach Mitternacht ausklingen.