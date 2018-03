Die Fusion war Thema auch beim Neujahrsempfang

Es konnte auch nicht anders sein: Beim Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde (VG) Rheinböllen wehte angesichts der bevorstehenden Fusion mit der VG Simmern ein Hauch von Wehmut durch die Chur-Pfalz-Halle. Bei allem Abschiedsschmerz dominierten dann letztendlich doch die zuversichtlichen und optimistischen Töne.

„Schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel in der Zukunftsgeschichte unserer Verbandsgemeinden und arbeiten wir gemeinsam daran, das Wir-Gefühl zu stärken, sodass jetzt noch vorhandene Hürden und Bedenken überwunden werden“, lautete der Wunsch von Bürgermeister Arno Imig. Und sein als Gast in Argenthal anwesender Simmerner Kollege Michael Boos konnte ihm dabei nur demonstrativ beipflichten.

In seiner Ansprache verquickte Imig eine Rückschau ins alte mit einem Ausblick in das neue Jahr. Sein wichtigstes Anliegen als Bürgermeister und Verwaltungschef ist es, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern auch 2018 alles dafür zu tun, dass die VG Rheinböllen eine Region bleibt in der man gut leben und arbeiten, lernen und investieren, seine Freizeit und seinen Lebensabend genießen kann.

Die VG sei gut aufgestellt. Überall erlebe man Dynamik, Kreativität und Tatendrang. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie schon lange nicht mehr, die meisten Schulabsolventen hätten eine Ausbildungsplatz gefunden, heimische Unternehmen seien sowohl im nationalen als auch im internationalen Markt gut aufgestellt, Handwerk und Gewerbe in der VG verzeichneten volle Auftragsbücher.

Die finanzielle Situation im Rheinböllener Rathaus skizzierte Imig als „gesund“, der öffentliche Schuldenstand sei weiterhin gefallen. Deshalb könnten viele wichtige Projekte verwirklicht werden. Exemplarisch nannte er den Ausbau der drei Grundschulen in Rheinböllen, Argenthal und Riesweiler, die weitere Sanierung des Rathauses in Rheinböllen und Investitionen bei den örtlichen Feuerwehren mit drei neuen Mannschaftsfahrzeugen im vergangenen Jahr oder die Erneuerung und Unterhaltung des Freizeitbades.

Intensiv ging Imig auf die Verwaltungs- und Gebietsreform ein. Nach Sondierungen mit den drei Nachbarverbandsgemeinden sei im Rahmen von Verhandlungen auf Augenhöhe mit Simmern das tragfähige Konzept einer neuen, sowohl wirtschaftlich,als auch politisch starken Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen erstellt worden. Damit gehe eine 200 Jahre lange Tradition zu Ende. Dies bedeute eine Weichenstellung für mindestens 30 bis 40 Jahre, die das Zusammenleben der hier lebenden Menschen maßgeblich mitprägen würde. Das vorliegende Vertragswerk, das bereits von den beiden Verbandsgemeinderäten einstimmig verabschiedet wurde, klassifizierte Imig als einen Kompromiss, mit dem beide Seiten gut leben könnten.

Der Fusionstermin am 1. Januar 2020 böte genügend Zeit für die nötigen Anpassungen. Gemeinsam mit dem Personal gelte es in der neuen Struktur sozial gerechte Lösungen zu finden, die von allen Beteiligten akzeptiert werden. Imig warb bei den anstehenden Abstimmungen in den einzelnen Gemeinderäten für ein eindeutiges Votum pro Fusion als kraftvolles Signal für eine gemeinsame Zukunft in einer neuen starken VG Simmern-Rheinböllen, appellierte Imig. Sein Wunsch ist es, dass in wenigen Jahren nicht mehr von den Rheinböllern oder den Simmernern, sondern nur noch von „unserer“ neuen gemeinsamen VG gesprochen wird.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von der Akustikband „Saitenspiel“ und dem Gemischten Chor Argenthal. Soonwaldfee Sandra Kaaekuahiwi sprach ein charmantes Grußwort. Die Theatergruppe „Studio 61“ gab einen Vorgeschmack auf ihr neues Stück, das sie im Mai auf Bühne bringen wird und die Tanzgruppen „Blue Generation“und „Maniac Dance Team“ zeigten, dass sportliche Fitness, Anmut und Eleganz ganz in Zeichen der Fusion zu einer Einheit verschmelzen können.

Von unserem Reporter

Werner Dupuis