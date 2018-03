Dachbodenfund kündet vom Leben anno 1838

Beim Durchstöbern des Speichers im alten Bauernhaus seiner Eltern in Tellig entdeckte Josef Theisen aus Rheinböllen unter einer dicken Staubschicht der vergangen Jahrzehnte ein sonderbares Buch. Vom Format fast quadratisch, war es eingebunden in einen abgewetzten, blau marmorierten Karton. Neugierig begann er zu blättern. Es war aber wie zuerst vermutete kein Klassiker von Schiller oder Goethe, kein reich illustriertef Abenteuerroman oder eine andere bibliophile Kostbarkeit, sondern ein kompletter Jahrgang von 1838 des in Koblenz erschienen preußischen Amtsblatts, welches sich schon nach kurzem Studium als wahre Fundgrube für jeden Heimatforscher entpuppt.

Das Amtsblatt von 1838 ist eine Fundgrube. Jede Menge spannende Zeitgeschichte will Josef Theisen, der in der Rheinböllener Waldsiedlung wohnt, vorläufig noch selbst aus seinem gedruckten Dachbodenfund erfahren. Dann will er den Band der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ein Amtsblatt ist ein offizielles staatliches Medium, in dem gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen veröffentlicht werden. Neue und überarbeitete Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen gehören dazu. Die Verkündung in einem Amtsblatt schließt das Gesetzgebungsverfahren formell ab. Ohne Bekanntmachung wäre die Rechtsvorschrift nicht wirksam. Bundesgesetze und -verordnungen werden heute im Bundesgesetzblatt verkündet, Landesvorschriften in den Gesetz- und Verordnungsblättern der Bundesländer.

Für die Verkündung auf kommunaler Ebene gibt es landesgesetzliche Regelungen, die die Veröffentlichung in einem Amtsblatt oder durch auch den Aushang an der Gemeindetafel vorsehen. Für europäische Rechtsakte gibt es das Amtsblatt der Europäischen Union.

In Preußen, wozu bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Hunsrück gehörte, erschien ab 1811 in jedem Regierungsbezirk wöchentlich ein Amtsblatt. Verordnungen, Beförderungen, Auktionen, Steckbriefe, Konkurse, Ernennungen von Beamten, Ordensverleihungen und Widmungen gehörten zum Inhalt. Die Rheinprovinz war eine der preußischen Provinzen, die bis zur Auflösung nach dem Zweiten Weltkrieg den preußischen Staat bildeten. Sie umfasste das Rheinland von Saarbrücken bis Kleve.

Am 11. Januar erschien in Coblenz – so die damalige Schreibweise – die erste Ausgabe für den Jahrgang 1838. Insgesamt 76 Nummern umfasst der von Theisen entdeckte Jahresband. Mehrfach werden darin „Allerhöchste Kabinett-Ordre“ von Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen kundgetan. In einer Ausgabe vom 27. Dezember 1838 geht es um eine Verordnung über den Schiffsverkehr auf dem Rhein. Es folgen weitere Bekanntmachungen der höheren Staatsbehörden, des Königlichen Ober-Präsidenten der Rhein-Provinz und Wasserstandsmeldungen vom Rheinpegel in Koblenz. Zum Sammelsurium der Veröffentlichungen gehören auch Suchmeldungen. Vermisst wird im Dezember 1838 eine Frau aus Trittenheim. Weil kein Spur von ihr vorhanden war, vermutet man, dass sie den Tod in den Wellen der bei Trittenheim vorbeifließenden Mosel gefunden habe. „Jedermann, der über ihr Schicksal Nachricht zu geben weiß, wird ersucht, dieselbe mir von der nächsten gerichtlichen Polizei-Behörde zukommen zu lassen“, ist in der amtlichen Suchanzeige zu lesen Unterschrieben wurde sie von dem Geheimen Justizrat und Königlichen Ober-Prokurator Heintzmann. In der Regel umfasste jedes Amtsblatt zwischen fünf und zehn Seiten. Zum amtlichen Teil gehörten auch Submissionen. Gesucht wurden etwa weiße, wollene, grauleinene und buntleinene Kasernen- und Lazarettwäsche in großen Mengen für Depots in Cöln, Coblenz, Jülich oder Saarlouis.

Landwirte erhielten ausführliche Tipps, unter anderem für die „Fütterung des Viehs mit durch Selbsterhitzung gebrühten Häcksel“. Steckbrieflich wird eine Frau aus Dörrschied im Herzoglichen Amt St. Goarshausen wegen wiederholten Diebstahls gesucht, die mit ihrem noch kleinen Kind flüchtig war. Als letzte amtliche Nachricht für 1838 wird dem Doktor der Philosophie und Chemiker Lüdersdorf, das ihm am 27. Januar erteilte Patent zur Reinigung von Holz mit Essig aberkannt.

Ein Stück spannende Zeitgeschichte will Josef Theisen, der in der Rheinböllener Waldsiedlung wohnt, vorläufig noch selbst aus seinem gedruckten Dachbodenfund erfahren. Später soll das Buch in einer öffentlichen Sammlung, zum Beispiel im Kreis-Archiv in Simmern für die Allgemeinheit zugänglich aufbewahrt werden.

