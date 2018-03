Bundespräsident besucht den Rhein-Hunsrück-Kreis

Bei seinem Antrittbesuch in Rheinland-Pfalz am Mittwoch, 22. August, lernt Bundespräsident Joachim Gauck den Rhein-Hunsrück-Kreis von seiner schönsten Seite kennen. Eine Schiffstour durchs Welterbetal von Oberwesel bis Boppard, vorbei an der Loreley, gehört sicherlich zu den angenehmsten Programmpunkten während des eintägigen Aufenthaltes des Präsidenten zwischen Pfalz und Rolandsbogen. Als einziges Wirtschaftsunternehmen im Land hat es die Bopparder Firma Bomag, Weltmarktführer auf dem Sektor der Verdichtungstechnik, ins Besuchsprogramm geschafft.

Rhein-Hunsrück – Bei seinem Antrittbesuch in Rheinland-Pfalz am Mittwoch, 22. August, lernt Bundespräsident Joachim Gauck den Rhein-Hunsrück-Kreis von seiner schönsten Seite kennen. Eine Schiffstour durchs Welterbetal von Oberwesel bis Boppard, vorbei an der Loreley, gehört sicherlich zu den angenehmsten Programmpunkten während des eintägigen Aufenthaltes des Präsidenten zwischen Pfalz und Rolandsbogen. Als einziges Wirtschaftsunternehmen im Land hat es die Bopparder Firma Bomag, Weltmarktführer auf dem Sektor der Verdichtungstechnik, ins Besuchsprogramm geschafft.

Gegen 16 Uhr wird Gauck am Rheinufer in Oberwesel erwartet. Bevor er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt und Ministerpräsident Kurt Beck samt Gefolge die MS Mainz besteigt und das Herzstück des Mittelrheintals vom goldenen Strom aus genießt, bereiten ihm die Oberweseler einen herzlichen Empfang. Im Beisein von Stadtbürgermeister Jürgen Port und Weinhex Tina I. trägt sich Gauck ins Goldene Buch der Stadt Oberwesel ein. Für den guten Ton sorgt derweil das Blasorchester der Kolpingfamilie Oberwesel. „Nach Theodor Heuss im Jahre 1950 und Gustav Heinemann 1973 ist Joachim Gauck der dritte Bundespräsident, der sich in das Goldene Buch der Stadt Oberwesel eintragen wird“, sagt der Stadtbürgermeister nicht ohne Stolz.

Gegen 17 Uhr erreicht das Präsidenten-Schiff Boppard. In der Perle am Rhein dürfte der Empfang für Gauck und die First Lady nicht minder herzlich sein. Von der Bopparder Rheinallee geht's dann hinauf in den Hellerwald zur Firma Bomag. „Als größter Arbeitgeber der Region freut es uns natürlich ganz besonders, dass wir Bundespräsident Gauck auf dem Werksgelände der Bomag begrüßen dürfen“, so Jörg Unger, Präsident der Bomag-Gruppe.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Geschäftsleitung der Bomag ist ein Rundgang durch die Großmaschinenmontage geplant. Dort wird sich Bundespräsident Gauck über technische Innovationen und die laufende Produktion von Walzenzügen informieren. Abschließend nutzt der Bundespräsident die Gelegenheit, mit Mitarbeitern und Auszubildenden des Unternehmens ins Gespräch zu kommen. Während des Aufenthaltes im Industriegebiet Hellerwald trägt sich Gauck ins Goldene Buch der Stadt Boppard ein. ww