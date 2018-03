Bürgerempfang ist geprägt von der Fusion

Ganz im Zeichen der Kommunalreform stand der Bürgerempfang der Verbandsgemeinde (VG) Simmern am Sonntagabend. Dass das Thema ganz offensichtlich die Massen bewegt, wurde an der prall gefüllten Hunsrückhalle deutlich: Gut 500 Menschen hatten sich auf den Weg in die gute Stube der Kreisstadt gemacht, um den Worten von Michael Boos zu lauschen. „So voll wie heute Abend war es bei unserem Bürgerempfang noch nie“, freute sich der Bürgermeister.

Damit jeder Zuschauer einen Sitzplatz bekam, mussten sogar noch Stühle herangeschleppt werden. Das große Interesse dürfte aber auch am Titel gelegen haben, den der Bürgerempfang in diesem Jahr trug: „Chöre“ standen im Mittelpunkt, und zahlreiche Sangesfreunde hatten nicht nur ihre Notenhefte, sondern auch ihre Familienmitglieder mitgebracht.

Nur kurz unternahm Verwaltungschef Boos einen Ausflug in die Bundespolitik: „Ob GroKo oder Minderheitsregierung, alles ist besser als Neuwahlen. Die Wähler würden den etablierten Parteien zu Recht Versagen vorwerfen. Es wird Zeit, dass wir in Deutschland wieder eine handlungsfähige Regierung bekommen.“ Dabei beließ es der Bürgermeister denn auch mit dem Ausflug in die „große Politik“ – „alles andere außerhalb der VG Simmern kann ich sowieso nicht beeinflussen“.

Dagegen ist Boos beim Thema Fusion nicht nur dabei, sondern mittendrin. Zum 1. Januar 2020 sollen die beiden Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern zu einer Verwaltungseinheit verschmelzen. Deshalb begrüßte der Bürgermeister neben dem Kreisbeigeordneten Dietmar Tuldi, Hausherr Andreas Nikolay und seinem Kastellauner Amtskollegen Christian Keimer den Rheinböllener Verwaltungschef Arno Imig umso herzlicher. „Arno, wir werden in den nächsten beiden Jahren noch viel miteinander zu tun haben.“ Boos erinnerte an den Beginn des vergangenen Jahres. „Wir waren damals nur zweite oder gar dritte Wahl für Rheinböllen, weil in ihren Gremien eine Scheu vor dem ,übermächtigen' Nachbarn bestand. Diese Ängste waren jedoch unbegründet – wir haben früh erkannt, welch große Chancen diese Fusion auch für die VG Simmern bietet.“

Boos erläuterte, dass nach einem Zusammenschluss die wirtschaftlich stärkste VG im ganzen Kreis entsteht. „Mit Rheinböllen stellen wir ein Drittel der Wirtschaftskraft des Kreises. Da haben wir dann auch ein entsprechendes Gewicht.“ Und auch heute passe zwischen den beiden Nachbarn vieles zusammen – er nannte die Beispiele Industrie- und Gewerbepark mit Riesweiler, die Trinkwasserversorgung, die Zusammenarbeit bei Kindergärten und Schulen sowie die gemeinsamen Verkehrsachsen B 50 und A 61. „Wie gesagt: Es gibt heute schon viele Gemeinsamkeiten und daher ist es nur folgerichtig, über eine gemeinsame Zukunft nachzudenken. Wir sind nun die ersten Schritte gegangen, weitere müssen folgen.“ Der Verwaltungschef erläuterte, dass sich viele Ortsgemeinden bereits einstimmig für die Fusion ausgesprochen haben. Boos sprach von „gelebter Bürgernähe als probates Mittel gegen Politikverdrossenheit“. Als nächstes folge die große Aufgabe, die beiden Verwaltungen zusammenzuführen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir auf eine gute Zukunft in der neuen VG Simmern-Rheinböllen hinsteuern“, zeigte er sich überzeugt.

Stephanie Zang führte anschließend in gewohnt souveräner Art und Weise durch das Programm – schließlich sollten auch noch die Chöre ihre Stimmen erklingen lassen, wenn schon der Titel des Empfangs sie in den Mittelpunkt gerückt hatte. Unter der Leitung von Angelika Hilgert ließen „Chorissima“ in einen Flashmob „Let my Light shine bright“ erklingen“. Es folgten „Have a nice Day“ und der Leonard Cohen-Klassiker „Halleluja“. Die Chorklasse 6c des Herzog-Johann-Gymnasiums überzeugte unter Leitung von Silke Steinbach mit dem Kanon „Give it up“, „Cerf volant“ und „I have a Dream“. Die jungen Sänger ernteten sogar begeisterte „Zugabe“-Rufe, bevor der Gospel-Spirit-Chor Riegenroth den Bürgerempfang mit den Liedbeiträgen „Lead me, guide me“, „Marching in the Light of Love“ und „Rock my Soul“ beendete. Auch dieser Chor wurde geleitet von Angelika Hilgert.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz