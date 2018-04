Brücke: Nach dem Urteil ist vor der Berufung

Aus unserem Archiv

Simmern

Landrat Marlon Bröhr geht nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz in die Berufung. Das hat der Landrat am Freitag in einer Pressekonferenz im Simmerner Kreishaus verkündet. Er will vom Oberverwaltungsgericht überprüfen lassen, ob die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts richtig entschieden hat. Unabhängig davon will Bröhr vom Kreistag am 12. März darüber abstimmen lassen, ob dieser eine kommunale Mittelrheinbrücke will.