Bruchlandung: Hubschrauber stürzt zu Boden

Ein Hubschrauber ist auf dem Gelände des Jakobsberg Hotel- & Golfresort in Boppard verunglückt. Die vier Insassen haben leichte Verletzungen erlitten.

Ein solcher Hubschrauber, ein Robinson R44, legte auf dem Gelände des Jakobsberg Hotel- & Golfresort eine Bruchlandung hin. Foto: Wikipedia

Was ist passiert? Am Sonntagabend gegen 18.43 Uhr wollte der Hubschrauber, Typ Robinson R44, am Hubschrauberlandeplatz des Golfhotels mit Flugziel Egelsbach starten. Unmittelbar nach dem Abheben trat ein technisches Problem auf, wegen der noch zu niedrigen Flughöhe war dem Piloten (68) eine kontrollierte Landung nicht mehr möglich und der Hubschrauber fiel zu Boden und blieb auf der Seite liegen. Dabei wurde die Zelle kaum deformiert, so dass alle vier Insassen – entgegen der Erstmeldung – leicht verletzt wurden.

Vorsorglich wurden die Hubschrauberinsassen in Krankenhäuser gebracht. Die Absturzstelle wurde von der Polizei gesichert, um Veränderungen durch Dritte, bis zum Eintreffen der Sachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, zu verhindern.