Bopparder Stadtrat klagt gegen Landrat

Aus unserem Archiv

Boppard

Das Koblenzer Verwaltungsgericht verhandelt am Donnerstag um 9.30 Uhr einen Fall aus der komplizierten Bopparder Kommunalpolitik, der fast ein Jahr zurückliegt: Der Stadtrat hatte am 15. November 2010 mit knapper Mehrheit von CDU, Grünen und FWG beschlossen, die europaweite Ausschreibung der Stadt Boppard vom 30. August 2008 zur „Beteiligung an einer zu gründenden Bad-Betriebs-GmbH und zum Betrieb der Bäder“ aufzuheben.