Bopparder ist bei Olympischen Spielen mit im Boot

Ein Bopparder ist bei den Olympischen Spielen in London hautnah dabei: Willi Rüdel wird als einziger deutscher Schiedsrichter bei den olympischen Ruderwettkämpfen in Eton nahe Windsor seine Heimat vertreten. Seit dem 14. Lebensjahr ist er dem Rudersport verbunden, seit 41 Jahren Mitglied im Ruderclub Germania in Boppard, als nebenamtliche Ruderlehrkraft am Kant-Gymnasium seit mehr als 30 Jahren in Boppard tätig.

Mit dieser Startfahne geht es für den einzigen deutschen Rudersport-Schiedsrichter zu den Olympischen Spielen nach Eton. Willi Rüdel aus Boppard hat die Fahne im Bootshaus des Ruderclubs Germania gewählt, wo er seit 41 Jahren Mitglied ist. Sein Verein ist stolz, einen Repräsentanten zu Olympia zu schicken, auch wenn auf internationalen Wettbewerben längst mit einer Startampel gearbeitet wird. Foto: Suzanne Breitbach

Boppard – Ein Bopparder ist bei den Olympischen Spielen in London hautnah dabei: Willi Rüdel wird als einziger deutscher Schiedsrichter bei den olympischen Ruderwettkämpfen in Eton nahe Windsor seine Heimat vertreten. Seit dem 14. Lebensjahr ist er dem Rudersport verbunden, seit 41 Jahren Mitglied im Ruderclub Germania in Boppard, als nebenamtliche Ruderlehrkraft am Kant-Gymnasium seit mehr als 30 Jahren in Boppard tätig.

Sein Geld verdient Willi Rüdel als Vermessungsingenieur bei der Stadt Koblenz, wo er seit 32 Jahren beschäftigt ist. Ehefrau, die beiden Töchter sowie die Eltern und Brüder und der Arbeitgeber sind stolz, dass er nach etlichen Weltcups in Luzern, München, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam und Zagreb jetzt bei Olympia mitmischt. Eine Europameisterschaft, zwei Weltmeisterschaften und zwei offene Weltmeisterschaften hat er bereits als Schiedsrichter betreut und dabei reichlich Erfahrungen sammeln können. Das könnte letztlich auch der Grund dafür gewesen sein, dass der Deutsche Ruderverband seine Empfehlung für den 55-Jährigen vom Mittelrhein aussprach.



Genau hinzusehen und bei Regelwidrigkeiten einzuschreiten, das sind seine Hauptaufgaben. Weiterhin ist er gefragt, wenn es sich um Rennabbrüche handelt, er den Sportlern die Richtung weisen muss und es um Rennfreigaben nach dem Zieldurchlauf geht. Vielleicht wird er auch im Boot sitzen und die weiße Fahne schwingen. Seine Schiedsrichterausrüstung muss er nicht mitnehmen, die wird gestellt.



Rüdel hat es aus 70 Länderbewerbungen geschafft und sich fleißig auf die Wettkämpfe vorbereitet. Regelwerk nochmals studiert, sein Englisch aufgefrischt, vier Tage in München einen Blick auf die Athleten geworfen und Kontakte zu seinen Schiedsrichterkollegen aus Ungarn und Neuseeland geknüpft. Intensiv haben sie sich ausgetauscht, bevor Willi Rüdel heute das Flugzeug in Frankfurt besteigt. Ein gutes Gefühl hat er für die Wettkämpfe, von Aufregung ist ihm nichts anzumerken.



Bereits im November hat er seine Nominierung per E-Mail erhalten. Seine vorläufige Akkreditierung hat er im Gepäck, am Londoner Flughafen wird er dann ins olympische Geschehen eintauchen. Der Internationale Ruderverband hat die Buchung vorgenommen sowie die Unterkunft in der Nähe von Eton besorgt. Der Schiedsrichter vom Mittelrhein muss dafür nicht aufkommen.



Bis 6. August wird er bei verschiedenen Wettbewerben mit von der Partie sein. „Als Schiri musst du alles können“, macht er keinen Hehl aus seiner langjährigen Erfahrung. Seit 35 Jahren ist er national als Schiedsrichter tätig, international blickt er auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. Olympia ist die Krönung seiner Laufbahn.



Er hat immer auf die Ausbildung neuer Kollegen gesetzt, Fortbildung und Prüfungen unterstützt. Stolz ist er darauf, in der eigenen Familie für Schiedsrichter-Nachwuchs gesorgt zu haben. Eine seiner beiden Töchter ist bereits in seine Fußstapfen getreten. Und wer weiß, vielleicht gibt es Willi Rüdel in Aktion bei den Wettkämpfen in Eton bei den Übertragungen im Fernsehen zu sehen.



In seiner freien Zeit hat er die Möglichkeit, sich für Zuschauerplätze zu bewerben, um etwas Abwechslung in den olympischen Alltag zu bringen. Fest steht bereits heute, dass er seine Eindrücke von der weltweit größten Sportveranstaltung niemals vergessen wird. sub