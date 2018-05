Der Bopparder Mai ist gekommen. Und mit dem traditionsreichen bunten Treiben gegen Ende des Wonnemonats sind zahlreiche Gäste in die Stadt gekommen. Was sie erlebten, war ein überaus vielseitiges Angebot. Es reichte vom klassischen Jahrmarkt bis zu kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Nachbarland. Zwei Tage lang ging auf dem Marktplatz ein französischer Markt über die Bühne. Dort fand der Besucher alles, was für die französische Küche so charakteristisch ist: Fromage und Baguette in allen Schattierungen, Salami in vielen Spielarten, dazu Vin rouge.

Wie auch immer das persönliche Empfinden der Besucher über den Bopparder Mai ausfallen mag, eine Feststellung trifft bei der Bilanz am Jahresende auf jeden Fall zu: Der dritte Themensonntag 2018 ...

