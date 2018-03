Boos wird Ende August zum VG-Bürgermeister ernannt

Insgesamt 3714 Bürger aus der Verbandsgemeinde Simmern haben am Sonntag ihr Kreuz bei Michael Boos gemacht. Sie wollten, dass der SPD-Kandidat Nachfolger von Manfred Faust und somit neuer Bürgermeister in der Verbandsgemeinde wird. Gemessen an den Wahlberechtigten sind dies gerade einmal 26 Prozent.

Michael Boos (SPD) wird neuer Bürgermeister der VG Simmern. Foto: Werner Dupuis

1915 Bürger gaben CDU-Bewerber Andreas Nikolay ihre Stimme – nur 13,40 Prozent der Wahlberechtigten. Dass beide Kandidaten letztlich so wenige Stimmen auf sich vereinigen konnten, ist der Wahlbeteiligung geschuldet. 8630 Bürgern im Simmerner Land – und damit einer breiten Mehrheit – war es ganz offensichtlich völlig egal, ob sie in Zukunft von Boos oder Nikolay regiert werden.



42,73 Prozent der Wahlberechtigten gaben beim ersten Urnengang ihre Stimme ab. Eine relativ niedrige Quote wenn man bedenkt, dass man direkten Einfluss auf die Politik vor Ort für die nächsten Jahre nehmen kann. Bei der Stichwahl am Sonntag gingen nur noch 39,61 Prozent ins Wahllokal – trotzdem ist dies wiederum ein verhältnismäßig ordentliches Ergebnis. Denn erfahrungsgemäß nimmt die Wahlbeteiligung bei einer Stichwahl wesentlich deutlicher ab. Beispiel Mainz: In der Landeshauptstadt wurde Ende März ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Lag die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang noch bei 42,8 Prozent (vergleichbar mit der VG Simmern), zog es bei der Stichwahl nur noch 34,3 Prozent zur Urne – das liegt deutlich unter dem Ergebnis im Simmerner Land.



Die höchste Wahlbeteiligung am Sonntag verzeichnete man in Oppertshausen mit mehr als 70 Prozent. Auch in Wahlbach, Rayerschied, Neuerkirch, Keidelheim und Budenbach ging mehr als die Hälfte wählen. Die niedrigste Wahlbeteiligung hatte Mutterschied (28,5 Prozent), gefolgt vom Simmerner Wahlbezirk „Realschule plus“, Biebern und Wüschheim.



Inzwischen ist auch klar wie es weitergeht. Bürgermeister Manfred Faust scheidet am 22. August aus dem Amt aus. So will es das Gesetz, da er an diesem Tag 68 Jahre alt wird und die Altersgrenze erreicht. 15 Jahre lang, seit 1997, leitete er die Geschicke der Verbandsgemeinde – bis 2009 übrigens in Personalunion auch als Stadtbürgermeister. Am Montag, 20. August, wird Manfred Faust im Rahmen einer öffentlichen VG-Ratssitzung ab 18 Uhr in der Hunsrückhalle seinen Nachfolger Michael Boos ins Amt einführen. Es folgt eine Feierstunde, bei der Faust verabschiedet wird. mal