Bluttat in Boppard: Warum zwei Briefe den Prozess auf den Kopf stellen

Er soll krank vor Eifersucht gewesen sein – und seine Ehefrau (19) mit zwölf Messerstichen beinahe getötet haben: Seit Dezember muss sich der Afghane wegen der Bluttat vom 16. Juni vergangenen Jahres vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Seit je her beteuert der 23-Jährige seine Unschuld. Und weil seine Ehefrau ihre Aussage im Prozess verweigerte, schien ein Freispruch möglich, vielleicht sogar unumgänglich. Doch jetzt, am sechsten Prozesstag, haben zwei Briefe das Verfahren abermals auf den Kopf gestellt: Der eine stammt vom Angeklagten selbst, der andere von seiner Frau.

Die brutale Messerattacke in einem Boppparder Flüchtlingsheim entwickelte sich vom klaren Fall zum großen Rätsel. Ärzten, Polizisten und Verwandten erzählte die junge Frau, dass ihr Ehemann die Bluttat auf sie verübt habe. Dass er es war, der sie an jenem Nachmittag in ihrem Zimmer niederstach, ihr die Klinge in den Rücken, den Bauch und in die Arme rammte. Doch im Dezember betrat sie zitternd den Gerichtssaal, verweigerte ihre Aussage und sagte abschließend: „Ich möchte immer noch mit ihm zusammenleben.“

Die Beweise gegen den 23-Jährigen sind seither dünn. Zwar fanden Polizisten seine Fingerabdrücke am Tatmesser. Doch lieferte der Afghane eine Erklärung: Er sei in das Zimmer gekommen, als seine Ehefrau bereits blutüberströmt am Boden lag; das Messer habe er ihr aus dem Körper gezogen und daraufhin den Notruf gewählt. Und da kein Zeuge etwas zur Tat selbst sagen konnte, lief der Prozess ganz im Sinne des 23-Jährigen. Bis jetzt.

Ende Januar bekam der Afghane Besuch von einem Freund im Gefängnis. Ihm steckte der 23-Jährige einen Brief zu – und bat darum, diesen an seine Ehefrau zu übergeben. Am 23. Januar durchsuchten Polizisten die Wohnung der Afghanin – und stellten eben diesen Brief sicher. Darin schreibt der mutmaßliche Messerstecher: „Ich liebe dich genauso wie vorher. Bitte rette mich von den Händen dieser ungläubigen Leute.“ Und: „Wir hatten so viele gute Tage. Doch einen Moment hat mich die Bosheit ergriffen. Ein Moment hat dazu geführt, dass alle Träume, die wir hatten, vernichtet wurden.“

Nur wenige Tage nach Sicherstellung des Briefes erreichte das Gericht ein überraschendes Schreiben der 19-Jährigen. Darin wendet sie sich direkt an die Kammer und bittet darum, nun doch aussagen zu dürfen.

Indes kursieren im Umfeld des Paares wilde Gerüchte. Bekannte des Afghanen mutmaßen, der Bruder seiner Ehefrau sei der eigentliche Täter. Bekannte der 19-Jährigen spekulieren, die Familie des Mannes habe sie massiv eingeschüchtert – und sie so zum Schweigen gedrängt.

Mit Spannung erwarten die Prozessbeteiligten nun die Aussage der jungen Frau, die an jenem Junitag fast drei Liter Blut verloren hatte – und nur knapp vor dem Tod gerettet werden konnte. Die 19-Jährige ist für den Nachmittag des 6. Februar als Zeugin geladen. Weitere Verhandlungstermine hat das Gericht vorsorglich bis zum 16. März terminiert.

