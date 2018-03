Beltheimerin Hildegard Gräf feiert ihren 100.

Einen großen runden Geburtstag feiert Hildegard Gräf aus Beltheim. Am Montag vor 100 Jahren erblickte sie auf der Schmausemühle im Baybachtal das Licht der Welt.

Im Kreise ihrer Familie feiert Hildegard Gräf heute in Beltheim ihren 100. Geburtstag. Die Dorfgemeinschaft freut sich sehr mit der bis heute sehr rüstigen Jubilarin, die im Haushalt ihrer Tochter lebt.

Foto: Werner Dupuis

Es war damals eine sehr unruhige Zeit, in der Hildegard Gräf geboren wurde. Auch aus dem Hunsrück kämpften viele Soldaten an Fronten des Ersten Weltkrieges, bis ins kleinste Hunsrückdorf drang im Januar 1918 der Kanonendonner der kriegerischen Auseinandersetzungen. Trotz aller Schwierigkeiten der Nachkriegszeit wuchs die kleine Elisabeth recht behütet in der heilen Welt des abgeschiedenen Bachtals auf. „Es war eine schöne Kindheit“ erinnert sie sich heute dankbar zurück.

Zur Schule ging die Jubilarin nach Gondershausen. Jeden Tag, gemeinsam mit ihrem Bruder, ging es zu Fuß eine Stunde auf schmalen Pfaden den steilen Berg hinauf und nach Schulschluss – weil's jetzt bergab ging – nicht ganz eine Stunde wieder ins Tal hinunter. Bei jeder Witterung natürlich, bei Wind und Wetter, Regen und Schnee. In Heyweiler fand das junge Mädchen ihre ersten Freundinnen: „Da war ich wie daheim“. Zum Spinnen und zum miteinander Flachsen traf man sich an langen Wintertagen in der dortigen Nachbarmühle.

Schon früh hatten ihre Eltern in der Mühle als zweites wirtschaftliches Standbein neben der Verarbeitung von Getreide eine kleine Gastwirtschaft und eine Pension eingerichtet. Dies war der Vorgänger des heute sehr beliebten Ausflugslokals. Die Sommerfrischler sorgten für Einnahmen und ebenfalls für Abwechslung.

Während einer Tanzveranstaltung lernte die Jubilarin in Beltheim ihren späteren Mann kennen, den Bäckermeister Franz Gräf. Geheiratet wurde im Sommer 1943. Die frisch Vermählten hatten nur kurze Zeit, um die Flitterwochen zu genießen, denn der Bräutigam musste als Soldat zurück an die Front. 1945, nach dem Ende des Krieges und der Rückkehr ihres Ehemannes, zog Elisabeth Gräf endgültig aus dem Baybachtal nach Beltheim. Gemeinsam mit ihrem Mann betrieb sie dort 30 Jahre lang eine Bäckerei. Bis 1975 versorgten sie auf diese Weise die Menschen in Beltheim und in den umliegenden Dörfern mit Brot und süßem Backwerk.

Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. 1979 starb der Ehemann, und Elisabeth Gräf zog zu ihrer Tochter Regina, in deren Haushalt sie heute noch lebt. Das Reisen gehörte in den vergangenen Jahrzehnten zu den großen Leidenschaften des Geburtstagskinds. Auf Kreuzfahrtschiffen und in Gruppenreisen entdeckte sie die ganze Welt. Trotz Karibik oder den Pyramiden am Nil: Ganz besonders hat Hildegard Gräf Mallorca gefallen. Von den vielen Blumen und der Farbenpracht in der Natur schwärmt sie noch heute.

Leider verhindert ein Augenleiden weitere Reisen der ansonsten sehr rüstigen Hundertjährigen. Mit wachem Interesse nimmt sie tagtäglich Anteil am aktuellen Geschehen in Beltheim und in der großen weiten Welt. Hörbücher sind für sie eine Alternative für das gedruckte Buch geworden, und darin vertieft sich Gräf jeden Tag.

Die zwei Kinder, fünf Enkel, drei Urenkel, Verwandte, Nachbarn und die ganze Dorfgemeinschaft gratulieren der Jubilarin am Montag herzlich zum 100. Geburtstag. Mit einem Ständchen wird sich auch der Musikverein in die große Schar der Gratulanten einreihen.

