Bau der Umgehung Kastellaun geht voran 1 von 6 Kurz vor der Fertigstellung ist die Brücke über die K 29 von Kastellaun nach Buch. Hier wird die Umgehung der Hunsrückhöhenstraße über die Kreisstraße geführt. Die Brückenbauer haben zügig gearbeitet. Der Baubeginn war bereits im vergangenen August. Foto: Werner Dupuis 2 von 6 Mit vier auf dem Anhänger eines Quads montierten hochempfindlichen Sonden wurde der Untergrund der Brücke nach Kriegsmunition abgesucht. Foto: Werner Dupuis 3 von 6 LBM-Chef Norbert Olk (links) und Baubüroleiter Jürgen Baum präsentieren die Baupläne. Foto: Werner Dupuis 4 von 6 Exakt 4670 Meter misst die Kastellauner Umgehung. Kreuzungsfrei verläuft sie vor der Burgstadt. Die Baukosten sind mit 27 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Werner Dupuis 5 von 6 In diesen Tagen wird der Auftrag für den Straßenbau, der vorher europaweit ausgeschrieben war, vergeben. Die Bauaufsicht hat der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach. In dessen Regie stehen auch die Umgehungen Waldböckelheim und Fischbach sowie der Ausbau der A 61 zwischen Rheinböllen und Daxweiler. wd Foto: Werner Dupuis » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Kastellaun – Die komplette Trasse der fast fünf Kilometer langen Umgehung der Hunsrückhöhenstraße ist bereits vermessen. Die erste Brücke ist fast fertig. Im Trimmbachtal wurde bereits eine breite Schneise durch Hecken und Wiesen geschlagen. Gestern begannen offiziell auch die Bauarbeiten für die 25 Meter hohe Trimmbachtalbrücke, dem mit 4 Millionen Euro teuersten Bauwerk des gesamten Projektes. Ab Mitte 2014 soll der Verkehr über die neue Straße fließen und die Kastellauner Innenstadt von einem großen Teil des Durchgangsverkehrs entlasten.

Jahrzehntelang haben die Kastellauner für eine Umgehungsstraße gekämpft. Reihenweise füllen Aktenordner mit Eingaben und Sachstandsberichten Regale im Rathaus. Nachdem nur noch die allergrößten Optimisten mit einer Realisierung gerechnet hatten, kam im Frühjahr 2011 grünes Licht vom Verkehrsminister aus Berlin. Da schon längere Zeit Baurecht bestand, konnten die Bauarbeiten zeitnah beginnen.



Im August 2011 erfolgte der erste Spatenstich für eine Überführung der Umgehungsstraße über die Kreisstraße 29. Die Arbeiten dafür sind zügig vorangekommen. Die baustellenbedingte Sperrung der viel befahrenen Verbindung ins benachbarte Buch, nach Mastershausen und an die Mosel soll in den nächsten Wochen wieder aufgehoben werden.



Nachdem vor dem Beginn der Vegetationsphase Hecken, Gebüsch und Niederwald bereits gerodet wurden, fiel gestern der Startschuss für die Trimmbachtalbrücke. 25 Meter hoch und 200 Meter lang ist sie das größte Bauwerk der Umgehung. 4 Millionen der Gesamtkosten von insgesamt 27 Millionen Euro fallen auf dieses Teilstück. Bei der Stahlbetonkonstruktion handelt es sich um eine „Fünffeldbrücke“. Vier Pfeiler tragen die Fahrbahn. Wegen des aufgeweichten Untergrundes in der Talaue muss das Fundament für einen Pfeiler besonders aufwendig gebaut werden. Im Herbst 2013 soll die Brücke fertig sein. Den Auftrag dafür erhielt ein Bauunternehmen aus Treis-Karden.



In den vergangenen Tagen untersuchte ein auf die Ortung von Kampfmitteln spezialisiertes Unternehmen aus Kirn das gesamte Baugelände im Trimmbachtal auf der Suche nach Munition und Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Vorsichtsmaßnahme erfolgt Zug um Zug entsprechend des Baufortschrittes im gesamten Baustellenbereich.



Überbaut wird in den kommenden Monaten auch die L 108, die Straße nach Uhler. Hier gibt es allerdings keine Vollsperrung, sondern für die Bauphase eine Umleitung über eigens ausgebaut Wirtschaftswege.



Aus Richtung Koblenz kommend beginnt die Umgehungsstraße an der Abfahrt nach Roth und erreicht die ursprüngliche Trasse wieder in Höhe der Hunsrück-Kaserne bei Bell. Hier wird via eines Kreisels der Verkehr von der B 327 auf die Umgehungsstraße, nach Bell oder in die Kastellauner Innenstadt geleitet. Angeschlossen wird auch das Neubaugebiet Kastellauner „Burgblick“. wd