B9 am Mittelrhein ist wieder befahrbar

Die Einsatzkräfte haben die B 9 wieder befahrbar gemacht. Am Mittwochmorgen war in St. Goar freie Fahrt, am späten Nachmittag war auch der Oberweseler Abschnitt wieder befahrbar.

Großes Aufräumen am Mittelrhein 1 von 11 Während die B 9 im Zentrum von St. Goar wieder gereinigt und für den Verkehr freigegeben ist, liegen nasse Sandsäcke an einer Hauswand. Noch immer läuft die Pumpe im Keller, um das verbliebene Wasser über die Kanalisation abzutransportieren. Foto: Suzanne Breitbach 2 von 11 Zentrale Sammelstelle für die Sitzbänke vom Oberweseler Rheinufer war am Bahnübergang am Oelsberg. Sie werden in den nächsten Tagen an ihre Standorte zurückkehren. Foto: Suzanne Breitbach 3 von 11 Die B 9 ist zwischen Bahnübergang am Ochsenturm bis zum südlichen Stadtausgang am Bahnhof noch nicht wieder freigegeben für den Durchgangsverkehr. Mit voller Kraft arbeiten Landesbetrieb Mobilität und die Stadt Oberwesel an der Reinigung von Gehwegen und Fahrbahn. Foto: Suzanne Breitbach 4 von 11 Hochleistungsbürsten sind nach dem Hochwasser gefragt. Der Landesbetrieb Mobilität, die Bauhöfe und die Feuerwehr unterstützen die Reinigung, um die gesperrten Straßen schnell wieder für den Verkehr zu öffnen. Foto: Suzanne Breitbach 5 von 11 Vater Rhein zieht sich Stück für Stück in sein Bett zurück. Solange der Schlamm noch nass ist, beginnt der Bauhof mit der Säuberung. Foto: Suzanne Breitbach 6 von 11 Bürsten sind in St. Goar am Großparkplatz am Stadthafen gefragt. Im Hintergrund der Zaun des Bolzplatzes, in dem sich der Unrat verfangen hat. Foto: Suzanne Breitbach 7 von 11 Ein Meter hoch stand das Hochwasser im Keller von Winzer Peter Schneider in St. Goar. Dem letzten Rest vor der Garage hilft er mit dem Besen nach. Foto: Suzanne Breitbach 8 von 11 Während der Bauhof Meter für Meter reinigt, schauen die wartenden Touristen aus Fernost den Aufräumarbeiten zu. Sie warten auf die erste Schifffahrt nach dem Hochwasserereignis. Foto: Suzanne Breitbach 9 von 11 Etliche Kilometer lang ist die Bopparder Rheinpromenade. Zwischen Burg und Musikpavillon ist der Einsatz des Radladers gefragt. Hier wird besonders viel Sand angeschwemmt. Foto: Suzanne Breitbach 10 von 11 Seit Mittwochmorgen ist der Mittelrhein für die Schifffahrt wieder freigegeben. Schlick, Sand, Unrat und Treibholz geht es durch die fleißigen Trupps der Bauhöfe an den Kragen. Foto: Suzanne Breitbach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

In Oberwesel dauerten die Reinigungsarbeiten etwas länger als in St. Goar. Wasser war am Mittwoch keins mehr auf der Fahrbahn. Bis zum späten Nachmittag schufteten Bauhof und Feuerwehr, damit auch bei Oberwesel die Verkehrsfreigabe erfolgen konnte.

Vater Rhein hat sich langsam in sein Bett zurückgezogen. Knapp ein Meter ist der Wasserstand seit Montag gesunken. An den Rheinfronten wurde am Dienstag überall gekehrt, geputzt und mit Wasser nachgespült. Die Sonnenstrahlen erhellten die Szenerie am Mittelrhein nach den vielen trüben Tagen endlich wieder.

„Das Wasser muss in Bewegung bleiben“, sagen die Mitarbeiter des Landesbetriebes Mobilität, die am Ochsenturm in Oberwesel mit Hochdruck daran arbeiteten, die Fahrbahn der B 9 und den Fußgänger- und Radweg von den Hinterlassenschaften des Hochwassers zeitnah zu reinigen. Pumpen, Feuerwehrschläuche, Kehrmaschine und wasserdichte Kleidung kamen zum Einsatz. „Nach dem Sturm und dem Hochwasser rechnen wir in den nächsten Tagen mit Schnee“, sagte einer der Straßenwärter der Straßenmeisterei Simmern.

Auch Privatleute, die nah am Wasser wohnen, waren beim Großreinemachen. Meistens waren Garagen oder Kellerräume betroffen. „Es war ein durchschnittliches Hochwasser. Solange das Wasser im Keller bleibt, ist alles in Ordnung. Unangenehm ist Hochwasser, wenn die Wohnräume betroffen sind“, sagt Winzer Peter Schneider. Etwa ein Meter hoch stand der Rhein mal wieder in seinem Keller am Großparkplatz in St. Goar. „Der Keller ist bereits sauber, die letzte Wasserlache ist hier vor meiner Garage“, sagte Schneider, während er fleißig mit dem Straßenbesen das Pflaster von Sand und Schlick befreite.

St. Goar hat kurzfristig am Dienstagabend alle Kräfte in Bewegung gesetzt, um die B 9 wieder frei zu bekommen. „Bis 21.30 Uhr war der Bauhof im Einsatz, um das letzte Teilstück Quickdamm und die Steganlage der Personenfähre Felix abzubauen. Die B 9 wurde mit Unterstützung der Feuerwehr gesäubert und für den Verkehr freigegeben“, sagte Bauhofleiter Jürgen Goedert am Mittwochmorgen.

Die Schüler mussten also nicht den schmalen Steg zur Personenfähre Felix nehmen, sondern konnten diese wie gewohnt den Steiger nutzen. Dennoch hatte der Bauhof auch am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Der Großparkplatz am Stadthafen wurde Stück für Stück gekehrt und abgespritzt. Auch in den Rheinanlagen arbeiten Bauhof und Feuerwehr Hand in Hand.

Schaufelweise Sand trug Wladimir Dick vom Bauhof in Boppard zusammen. An der größten Flaniermeile am Mittelrhein zwischen Musikpavillon und Kurfürstlicher Burg ist reichlich Sand angeschwemmt worden. Ein Radlader beförderte diesen mit seiner Schaufel wieder dahin, wo er hergekommen war. „Wenn der Schlick erstmal trocken ist, ist es sehr schwer, die Straßen und Wege wieder sauber zu bekommen“, sagen die städtischen Mitarbeiter.

Auch die Autofähren werden ihren Betrieb bald wieder aufnehmen. Die Fähre Kaub blieb während des Hochwassers in Betrieb. Niederheimbach fährt seit Dienstag wieder. Die Loreley VI in St. Goar dürfte ab Donnerstag, 5.30 Uhr wieder in Betrieb sein. Boppard wird möglicherweise Freitag wieder nach Filsen übersetzen. Infos auf www.faehrbund.de.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach