Autobahnpolizeistation Emmelshausen wird geschlossen

Jetzt ist es amtlich: Die Polizeiautobahnstation (PASt) Emmelshausen fällt dem Rotstift der Landesregierung zum Opfer. Die Spatzen pfeifen das Ende der Polizeidienststelle am Dörther Industriegebiet schon seit gut einem halben Jahr von den Dächern.

Alles einpacken und ab damit ans Koblenzer Kreuz! Dieser „Marschbefehl“ dürfte für die Emmelshausener Autobahnpolizisten erst in drei bis vier Jahren aktuell werden. Aber seit gestern sind die Tage für die Dienststelle am Dörther Industriegebiet gezählt. Foto: Wolfgang Wendling

Zum Jahresbeginn war durchgesickert, dass eine vom damaligen Innenminister Karl Peter Bruch eingesetzte Arbeitsgruppe („Arge Autobahn“) die Auflösung der Dienststellen Emmelshausen (A61), Fernthal (A3), Kaisersesch (A48, A1) und Wattenheim (A6) empfiehlt. Mendig und Montabaur sollten als zentrale Polizeiautobahnstationen im nördlichen Rheinland-Pfalz übrig bleiben.

Gegen diese Pläne hagelte es Proteste. Der VG-Rat erließ eine Resolution für den Erhalt der PASt Emmelshausen. Hauptargument: Der Verkehr auf der A61 werde nicht zuletzt wegen der neuen B50 rasant zunehmen. Eine Polizeipräsenz vor Ort sei daher unbedingt nötig. Zudem spreche die gute Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Boppard für die Emmelshausener Dienststelle. Am Wochenende leisteten die dortigen Beamten wichtige Amtshilfe. Die Auflösung der Dienststelle führe daher zu einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitssituation der Menschen im Vorderhunsrück, vor allem zu den Wochenenden und Nachtzeiten.

Künftig wird das Einsatzgebiet der PASt Emmelshausen zwischen Koblenz Metternich und Stromberg von einer noch zu bauenden zentralen Dienststelle am Autobahnkreuz Koblenz aus versorgt. Das hat Innenminister Roger Lewentz gestern verkündet. Damit sind die Wege in den Hunsrück zwar nicht mehr so weit, wie es der Fall gewesen wäre, wenn Mendig der neue zuständige Dienstsitz geworden wäre, wie es mal im Raume stand. Dennoch: Bürgermeister Peter Unkel zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung aus Mainz, zumal er zwischendurch immer wieder Signale gegeben habe, dass die PASt Emmelshausen doch erhalten bleibe. Für den Bürgermeister bedeutet das Aus des Polizeistandorts Dörth/Emmelshausen eine „Verschlechterung der Sicherheitslage“. Als Ausgleich hält Unkel eine personelle Aufstockung der Polizeiinspektion Boppard für angemessen, damit auch die Menschen in den weiter entfernten Ortschaften der VG Emmelshausen weiterhin Polizeipräsenz erfahren können.

Auch der CDU-Abgeordnete Hans-Josef Bracht, der sich zuvor für den Erhalt der PASt Emmelshausen ausgesprochen hatte, bedauert die Entscheidung der Landesregierung. Auch vom Koblenzer Kreuz aus sei es vor allem im Winter nicht so einfach, den ganzen Hunsrück zu bedienen, zumal das Verkehrsaufkommen auf der A 61 stark zunehmen werde.

Der SPD-Abgeordnete Joachim Mertes glaubt an die Einsicht der Bürger und bringt die ökonomische Vernunft ins Spiel: „Man kann nicht sonntags hurra schreien, wenn eine Schuldenbremse angezogen wird, und montags darüber klagen, wenn sie wirksam wird. Wir können nur sparen, wenn wir die Ausgaben zurück fahren und mit dem Geld auskommen, das wir wirklich einnehmen.“ Wolfgang Wendling