Arbeitsmarkt trotzt den allgemeinen Trends

Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die Arbeitslosigkeit im Dezember gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 3,5 Prozent (im Vorjahr 3,8 Prozent). Damit trotzen Mittelrhein und Hunsrückhöhe dem Bundes- und Landestrend und auch der Tendenz innerhalb der für unseren Kreis zuständigen Arbeitsagentur Bad Kreuznach. In ihrem Beritt wurde im letzten Monat des Vorjahres insgesamt ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen registriert. 2007 arbeitslose Personen wurden im Dezember in den beiden Geschäftsstellen in Boppard und Simmern gezählt – das ist genau eine weniger als im November. Wie im Vormonat bleibt damit die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet bei 3,5 Prozent.

Darunter waren insbesondere mehr Ältere von Arbeitslosigkeit betroffen als noch im November. Im Dezember waren fast 39 Prozent aller im Kreis gemeldeten Arbeitslosen über 50 Jahre alt. Während in der Grundsicherung ein leichter Rückgang erfolgte, stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung an. Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit insgesamt um fast 10 Prozent niedriger, davon profitieren ausnahmslos alle Personengruppen.

Die Zahl der neu zu besetzenden Stellen ist im Rhein-Hunsrück-Kreis seit November deutlich gestiegen und liegt auch über dem Niveau des Vorjahresmonats. Aktuell vermelden die Geschäftsstellen Simmern und Boppard insgesamt 1019 offene Arbeitsplätze.

Auf der Hunsrückhöhe waren im Dezember 1248 Menschen arbeitslos, das sind 21 weniger als im Monat davor. Damit fiel die Arbeitslosenquote in Simmern sogar von 3,5 (November) auf jetzt 3,4 Prozent. In Boppard wurden dagegen im letzten Monat des abgelaufenen Jahres 20 Arbeitslose mehr gezählt – aktuell sind es 759 Personen. Durch diese Zahlen stagnierte die Arbeitslosenquote am Mittelrhein bei 3,5 Prozent. Im Dezember 2017 lag sie noch bei 3,5 Prozent.

„Der Wintereinbruch am regionalen Arbeitsmarkt ist weit und breit nicht in Sicht“, stellt Gundula

Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, fest. Neben witterungsbedingen Gründen wirkt sich die anhaltend positive konjunkturelle Entwicklung günstig aus. „Deshalb berichten wir von einer eher ungewöhnlichen Situation für einen Dezember: Die Arbeitslosenquote im Bezirk (Kreis Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück) hat sich seit November nicht verändert, in einzelnen Regionen ging die Arbeitslosigkeit sogar noch zurück, der Stellenzugang ist hoch – und: ausgesprochen wenige Menschen mussten sich im Dezember arbeitslos melden“, zählt Sutter auf. Flankiert wird diese Entwicklung von einer seit Jahren günstigen Beschäftigungslage im Bezirk. „Diese wächst im Agenturbezirk Bad Kreuznach stärker als im Landesdurchschnitt“, so Sutter. „Insofern erwarten wir den Anstieg der Winterarbeitslosigkeit erst im Januar und dann vermutlich in moderatem Umfang“.

Mit Blick auf das Jahr 2017 ging im Rhein-Hunsrück-Kreis die Arbeitslosigkeit mit 9,2 Prozent im Schnitt am stärksten im Vergleich zu den Nachbarkreisen zurück. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote im Welterbetal und auf dem Hunsrück betrug 3,7 Prozent nach 4,2 Prozent im Vorjahr.

Zahlen, die die Agenturchefin optimistisch ins neue Jahr blicken lassen: Sie erwartet einen weiteren – wenn auch langsameren – Abbau der Arbeitslosigkeit . „Dabei werden Aus- und Weiterbildung für alle Personengruppen zentrale Themen sein und auf lange Sicht zur Zukunftsfrage. Gerade im Hinblick auf den digitalen Wandel ist eine schnelle Anpassung der Fertigkeiten unverzichtbar.“ red