Arbeiten an weiterem Abschnitt der Stadtmauer abgeschlossen

Der Bauverein Historische Stadt Oberwesel hat auch im vergangenen Jahr ein Zeichen seines Wirkens gesetzt und sich bemüht, das historische Erbe der von der Geschichte reich geprägten Stadt Oberwesel zu bewahren und zu erhalten. Mit Erfolg wurde kürzlich die Restaurierung der mittelalterlichen Stadtmauer mit dem „Bock-Böhmer-Wehrturm“ im Bereich Koblenzer Torturm und Ochsenturm der Niederburger Vorstadtbefestigung abgeschlossen.

Der Bock-Böhmer-Wehrturm in Oberwesel wurde gerade frisch restauriert, im Hintergrund ist der bekannte Ochsenturm zu sehen.

Foto: Franziskus Weinert

Rund 120.000 Euro an öffentlichen Mitteln flossen in das Projekt. Der Bauverein Historische Stadt Oberwesel beteiligt sich zusätzlich mit 47.000 Euro, hauptsächlich finanziert durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die Restaurierung bewegte sich im Rahmen des mit den Denkmalbehörden und der Stadt Oberwesel abgestimmten Wirtschafts- und Pflegeplans. Sowohl die Untere als auch die Obere Denkmalschutzbehörde und der wissenschaftliche Beirat lobten das Ergebnis als gelungen. Planung und Bauleitung oblagen dem Architekten Herbert Jäckel.

So ist dem Betrachter nun Gelegenheit gegeben, den bedeutenden Stadtbefestigungsabschnitt mit dem einstmals rund 22 Meter hohen Wehrturm und der acht Meter hohen Mauer trotz der späteren und enormen Aufschüttungen des Wehrgrabens beim Straßenbau und der angrenzenden Wohnbauten in vielen Bereichen noch wahrzunehmen. Die jetzt erfolgte Freistellung der Wehrmauer westlich des Bock-Böhmer-Wehrturms trägt wesentlich dazu bei, die Größe der Befestigungsanlage zu verdeutlichen. Nach dem Beschluss des Vorstandes unter seinem Ersten Vorsitzenden Walter Weiler soll auch dieses Restaurierungswerk in absehbarer Zeit der Stadt Oberwesel förmlich übergeben werden, die Bevölkerung ist dazu eingeladen.

All diese Arbeiten sind nur durch das Mitwirken der Mitglieder und die Unterstützung von Sponsoren und Institutionen von Kreis, Land, Bund und Deutsche Stiftung Denkmalschutz möglich. Darauf weist der Bauverein hin.