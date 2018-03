Angelfreunde Langenstein pflegen den Simmerbach

Für Hans-Michael Lukas ist es Ehrensache, dass er sich als Vorsitzender der Angelfreunde Langenstein Gehlweiler (AFL) um die Hege und Pflege des Simmerbaches von Gemünden bis zur Kreisgrenze kümmert. Der Gewässerwart und Zweiter Vorsitzender Wolfgang Herber und weitere Helfer unterstützen ihn dabei tatkräftig. Lukas kennt den Simmerbach im Bereich Gemünden, wo er aufgewachsen ist, seit seiner frühesten Kindheit und Jugend. „Die Leidenschaft“ berichtet er, „begann vor 60 Jahren. Wir haben im Bach gespielt und schwimmen gelernt, wird sind auf dem Eis Schlittschuh gelaufen und haben Eishockey gespielt, der Bach begleitet mein ganzes Leben bis heute, auch wenn ich mittlerweile in Sohren wohne.“

Viele Arten sind verschwunden

Mit Bachforellen-Eiern wollen die Angelfreunde Langenstein das Vorkommen der heimischen Forellenart langfristig sichern. Die Angler verstehen sich als Natur- und Umweltschützer.

Foto: Gisela Wagner

Er erinnert sich an die vielen Bachbewohner, die es dort in seiner Kindheit und Jugend zu entdecken gab. Dazu zählen Edelkrebse, Muscheln und das Neunauge. „Wir Kinder hielten diese Tiere für kleine Aale“, berichtet er. Dass diese Arten in den 70er-Jahren verschwanden macht ihn traurig, er führt dies unter anderem auf Waschmittel, Pestizide und sonstige chemischen Substanzen zurück, die „Schaumberge“ mit sich brachten. Im Jahr 1967 machte er seinen ersten Angelschein und durfte den damaligen Pächter zum Aalfischen in dem artenreichen Gewässer begleiten.

Auch die Laichkräuter, die zur Reproduktion und Eiablage unerlässlich sind, seien in dieser Zeit verschwunden. Fehlbesatzmaßnahmen früherer Jahre mit Karpfen, Schleien, Hechten und Regenbogenforellen gibt er ebenfalls eine Schuld am Artensterben.

Schutz für kleine Bachforellen

All diese negativen Geschehnisse führten dazu, dass in den 90er-Jahren der Verein Angelfreunde Langenstein in Gehlweiler gegründet wurde, denn durch eine angestrebte Bachpachtung wollten gleichgesinnte Naturfreunde den Bach, seine Nebengewässer und die Uferbereiche schützen. Man hoffte durch Baumfällaktionen im Uferbereich, die wieder mehr Licht brachten, das Wachstum von Laichkräutern zu fördern, dies war jedoch leider nicht der Fall.

Um das Gewässer wieder dauerhaft mit Bachforellen zu besiedeln, musste man sich daher einer anderen Methode bedienen. Dazu haben die Angelfreunde zwei unterschiedliche Vorgehensweisen entwickelt und damit gute Ergebnisse erzielt. Zum einen werden seit 2010 regelmäßig Forelleneier ins freie Gewässer eingebracht und zum anderen ein Besatz in Brutboxen praktiziert. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Eier relativ sicher vor Fressfeinden sind, allerdings ist hier eine regelmäßige Kontrolle notwendig.

Da man mit befreundeten Angelvereinen eng zusammenarbeitet, zeigen die Besatzmaßnahmen Erfolge und sind besonders effektiv. In diesem Jahr wurde der Simmerbach auf einen Länge von 27 Kilometern mit 47.000 Bachforelleneiern besetzt. Seit einiger Zeit haben die Angelfreunde im Simmerbach zunehmend mit einem über viele Jahre unbemerkten Fressfeind zu kämpfen. Im Jahr 2014 wurden erstmals Krebse im Angelbach gesichtet, leider stellte sich heraus, dass es sich bei den Krebsen nicht um die erhofften deutschen Edelkrebse, sondern um amerikanische Signalkrebse handelt – und diese verbreiten sich rasant. Mit selbstgebauten Krebsreusen versuchte man dieses Problem zu bekämpfen. Mittlerweile wurden 1700 Signalkrebse gefangen, was deutlich macht, warum es keine Schonzeiten für diese nicht heimischen und eingeschleppten Bachbewohner gibt. Der Signalkrebs verdrängt zusehendes die heimischen Arten.

Wasserqualität hat sich verbessert

Auch die Jugendarbeit wird bei den Angelfreunden stark forciert. So waren Robin Faller und Marcel Michel bei der jüngsten Aktion mit dabei und wollen sich auch nachhaltig um die Pflege der Bachforelleneier kümmern. Zur Arbeit der Angelfreunde gehört auch die regelmäßige Kontrolle der 90 Nisthilfen, die im Uferbereich angebracht sind. Auch der Umwelttag in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Gehlweiler wird von den Angelfreunden organisiert.

Mit der Gewässerqualität ist man nach wie vor zufrieden, Wolfgang Herber nimmt in regelmäßigen Abständen Gewässerproben, damit auf etwaige Abweichungen sofort reagiert werden kann. Die Angelfreunde sind stolz darauf, schon seit vielen Jahren so viel für das Gewässer tun zu können und dies immer ehrenamtlich und aus eigenem Antrieb, mit viel Improvisation und ohne große finanzielle Möglichkeiten.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner