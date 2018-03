70 Feuerwehrleuten fließt der Schweiß

Einsatzkräfte verhindern das Übergreifen eines Feldbrandes auf den nahen Heidehof bei Simmern. In letzter Sekunde konnte Schlimmeres verhindert werden.

Simmern – Einsatzkräfte verhindern das Übergreifen eines Feldbrandes auf den nahen Heidehof bei Simmern. In letzter Sekunde konnte Schlimmeres verhindert werden.

Simmern – Bei brütender Hitze rückten die Feuerwehren aus Simmern, Tiefenbach, Riesweiler, Argenthal, Reinböllen, Kirchberg und Kümbdchen-Keidelheim mit insgesamt 70 Einsatzkräften aus, als am Heidehof bei Simmern ein Kornfeld in Flammen stand. Infolge der heißen Temperaturen am Samstagnachmittag hatte sich in der Gemarkung Mutterschied ein Gerstenfeld entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung bildete sich eine kräftige Rauchsäule und es kam auf der naheliegenden B 50 zu starken Sichtbehinderungen. Deswegen wurde die Bundesstraße vorübergehend voll gesperrt.

Insgesamt brannte eine Fläche von 6 Hektar. Die ständig wechselnden Windrichtungen machten den Wehrleuten die Löscharbeiten zusätzlich schwer, denn bei 31 Grad im Schatten war der Einsatz wahrlich kein Zuckerschlecken. Da Kornfelder für gewöhnlich nicht im Schatten liegen, dürften die Temperaturen für die Wehrleute noch höher gelegen haben.

Durch die Hilfe der Tanklöschfahrzeuge aus den umliegenden Orten gelang es den Feuerwehrleuten aus Simmern schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und daran zu hindern, dass sie auf die Gebäude des Heidehofs übergreifen. Es fehlten nur wenige Meter. „Das war kurz vor knapp“, sagte Einsatzleiter Peter Bohnenberger, für den die Hitzeschlacht der letzte Einsatz als Wehrleiter der Verbandsgemeinde Simmern war. Am Samstagabend wurde er im Simmerner Schloss auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Wehrleiters entlassen, da er künftig die Aufgabe des Kreisfeuerwehrinspekteurs des Rhein-Hunsrück-Kreises übernimmt.

Wie der Brand sich entzündet hat, ist unklar, aber bei den sengenden Temperaturen reicht es aus, wenn das Mähwerk des Mährdreschers, der gerade bei der Erntearbeit auf dem Acker des Heidehofs war, einen Stein berührt und es zum Funkenflug kommt. Gegen 14.40 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Eine knappe Stunde später war das Feuer aus. torBei brütender Hitze rückten die Feuerwehren aus Simmern, Tiefenbach, Riesweiler, Argenthal, Reinböllen, Kirchberg und Kümbdchen-Keidelheim mit insgesamt 70 Einsatzkräften aus, als am Heidehof bei Simmern ein Kornfeld in Flammen stand. Infolge der heißen Temperaturen am Nachmittag hatte sich in der Gemarkung Mutterschied ein Gerstenfeld entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung bildete sich eine kräftige Rauchsäule und es kam auch auf der naheliegenden B 50 zu starken Sichtbehinderungen. Dadurch musste die Bundesstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Insgesamt brannte eine Fläche von 6 Hektar. Vor Ort eingesetzt waren die Feuerwehren aus Simmern, Tiefenbach, Kümbdchen und Keidelheim. Die ständig wechselnden Windrichtungen machten den Wehrleuten die Löscharbeiten zusätzlich schwer, denn bei 31 Grad im Schatten war der Einsatz wahrlich kein Zuckerschlecken.

Da Kornfelder für gewöhnlich nicht im Schatten liegen, dürften die Temperaturen für die Wehrleute noch höher gelegen haben. Durch die Hilfe der Tanklöschfahrzeuge aus den umliegenden Orten gelang es den Feuerwehrleuten aus Simmern schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und daran zu hindern, dass sie auf die Gebäude des Heidehofs übergreifen. Es fehlten nur wenige Meter. "Das war kurz vor knapp", sagte Einsatzleiter Stefan Bohnenberger, für den die Hitzeschlacht der letzte Einsatz als Wehrleiter der Verbandsgemeinde Simmern war. Am Samstagabend Abend wurde er im Rahmen einer Feier im Simmerner Schloss auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Wehrleiters entlassen, da er künftig die Aufgabe des Kreisfeuerwehrinspekteurs des Rhein-Hunsrück-Kreises übernehmen wird.

Wie der Brand sich entzündet hat, ist unklar, aber bei den sengenden Temperaturen reicht es aus, wenn das Mähwerk des Mährdreschers, der gerade bei der Erntearbeit auf dem Acker des Heidehofs war, einen Stein berührt und es zum Funkenflug kommt. Gegen 14.40 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Eine knappe Stunde später konnten die Einsatzkräfte aufatmen und mit den Aufräumarbeiten beginnen.