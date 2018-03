14 Monate nach dem Brand: Kastellauns neuer Lidl setzt auf Klimaschutz

Aus unserem Archiv

Kastellaun

14 Monate nach dem verheerenden Brand des Lidl-Verbrauchermarktes in der Fordstraße in Kastellaun wurde am Donnerstag die neue Filiale eröffnet. Sie ersetzt die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Lidl-Zeltfiliale, in der in der Übergangszeit der Verkauf stattfand.