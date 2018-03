1300 Familien profitieren von Bildungspaket

Im Rhein-Hunsrück-Kreis haben etwa 2500 Familien Anspruch auf Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Nachdem im April alle betroffenen Haushalte benachrichtigt worden waren, sind bisher allerdings lediglich von gut der Hälfte der Berechtigten (1300) Anträge eingereicht worden.

Darin enthalten sind etwa Fördermittel für Nachhilfestunden, eine Geldspritze für die Klassenfahrt oder ein Zuschuss für den Mitgliedsbeitrag zum Sportverein. Das Paket wurde von der Bundesregierung im Februar auf den Weg gebracht. Es soll vielfältige Möglichkeiten bieten, um Kindern aus einkommensschwachen Familien zu mehr sozialer und Bildungsgerechtigkeit zu verhelfen. Die Leistungen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre beziehen, sofern sie mit ihren Eltern eine Wohngemeinschaft bilden. Anspruch auf den Bildungszuschuss hat, wer Hartz IV oder Leistungen der Grundsicherung oder der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII bezieht. Auch der Bezug von Leistungen des Kindergeldzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz und Leistungen nach dem Wohngeldgesetz berechtigen zum Bildungspaket. Die Zuschüsse für den Schulbedarf betragen 100 Euro. Kosten für eintägige Schulausflüge und Klassenfahrten werden komplett übernommen. Bei Ganztagsschulen mit einer Mittagsverpflegung zahlen die Familien einen Beitrag von 1 Euro, der Rest wird übernommen. Gefördert wird auch Nachhilfe. Auch Beiträge etwa für den Musikunterricht können mit 10 Euro monatlich gefördert werden.



Einige Leistungen wie beispielsweise ein Zuschuss zur Mittagsverpflegung oder zu Klassenfahrten oder -ausflügen werden bereits Kindern im Kindergarten gewährt. Viele Leistungen jedoch, wie beispielsweise eine Lernbeförderung oder ein Zuschuss zum persönlichen Schulbedarf, können nur für Kinder bezogen werden, die bereits die Schule besuchen.



Mitgliedsbeiträge in Vereinen und andere Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben können von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bezogen werden. Die Anträge für die Leistungen können in den Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltungen und der Stadt Boppard sowie bei der Wohngeldstelle der Kreisverwaltung gestellt werden. Dort liegen jeweils die nötigen Formulare bereit.



Allerdings können viele Leistungen nur in konkreten Anlässen, wie bei Klassenfahrten oder der Teilnahme an Ganztagsunterricht mit einer Mittagsverpflegung, in Anspruch genommen werden. Daher war laut der Kreisverwaltung nicht zu erwarten, dass für alle potenziell leistungsberechtigten Kinder sofort ein Antrag gestellt wird. Insgesamt wurden etwa 2700 einzelne Leistungen beantragt. Die Schwerpunkte lagen hierbei auf der Mittagsverpflegung, Klassenfahrten und dem persönlichen Schulbedarf. Berit Huntebrinker