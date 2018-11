Der Vorwurf mehrerer Eltern, der Schulweg sei in Katzenelnbogen viel zu unsicher, hatte kurz vor den Herbstferien für eine lange Diskussion im Stadtrat gesorgt. Während die eine Seite der Meinung war, dass die Verkehrssituation rund um die Grundschule unübersichtlich und gefährlich für die Kinder ist, war die andere Seite der Meinung, die Eltern produzierten das Chaos und gefährliche Situationen meist selber, indem sie die Jungen und Mädchen mit den Autos bis direkt vor die Schule fahren. Schließlich einigte man sich darauf, dass verschiedene Parteien – von der Schulleitung über die Elternvertretung bis zur Verbandsgemeinde, dem Ordnungsamt, der Stadt, Polizei und ADAC sich um die Problematik kümmern werden. Nun berichtete der Beigeordnete Peter Schleenbecker in der Sitzung des Stadtrates darüber, was sich seitdem getan hat.

Er erzählte von der Begehung des Schulumfeldes der Grundschüler mit einem Vertreter des ADAC, der Polizei sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Harald Gemmer, und Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Bauabteilung. Im ...

Lesezeit für diesen Artikel (415 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.