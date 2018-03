Winterzauber: Flachter Bierbrauer pflegen Tradition

Bereits zum fünften Mal luden die Flachter Bierbrauer zum „Winterzauber“ vor dem Bürgerhaus ein. Verschiedene Vereine trugen dazu bei, dass der kleine Weihnachtsmarkt zu einem schönen Erlebnis für die zahlreichen Besucher jeden Alters wurde.

Der Nachwuchs des Kindergartens Holzheim-Flacht rief mit einigen Liedern den Nikolaus zum „Winterzauber“ der Bierbrauer.

So bot der Kreativkreis Flacht Handarbeiten wie Schals, Strümpfe, Socken, Mützen oder Wollkappen zum Verkauf an. Der Stand von Katja Isenberg lockte die Besucher mit allerhand Leckereien wie Likören oder Tees, die sich nicht nur zum selbst Genießen, sondern auch zum Verschenken bestens eignen. Der Veranstalter des Winterzaubers, Brunnenbräu Flacht, nutzte die Veranstaltung, um seine neueste Kreation zu präsentieren: böhmisches Bier. Das Rezept dazu stamme ursprünglich aus Prag und wurde von dem Brauer Ralf Schutzbach vorgeschlagen, der sich dem Entdecken interessanter Kompositionen verschrieben hat.

Nach einer Kostprobe stand nicht nur für ihn, sondern auch für die Marktbesucher fest: „Es mundet!“ Da das Bier sonst nur für den Eigenbedarf gebraut werden darf, nutzen Ralf Schutzbach und seine Kollegen den kleinen Markt als Medium, um den Flachtern eine Kostprobe ihrer Kreationen zu ermöglichen. Gebraut wird sehr ortsverbunden nur mit Brunnenwasser aus der Umgebung.

Doch nicht nur Erwachsene zog der Winterzauber in seinen Bann. Nachdem der Nachwuchs des Kindergartens Flacht-Holzheim ihn mittels einiger Lieder herbeigerufen hatte, stattete der Nikolaus dem Platz einen Besuch ab. Die Kinder durften sich dann im Schein des Weihnachtsbaumes auf ihre Geschenke freuen. „Das Besondere an unserer Veranstaltung ist, dass der gesamte Erlös einem sozialen Zweck in Flacht zugutekommt“, betont der Hausbrauer Ralf Schutzbach. So profitieren nicht nur die Besucher, sondern unter anderem die Bücherei, der Kindergarten, aber auch die Jugendfeuerwehr vom Winterzauber der Flachter Bierbrauer. amz