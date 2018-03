Willy Schermuly ist die Seele des City-Rings

Der rührige Schatzmeister und Geschäftsführer des City-Rings, Willy Schermuly, hat am Mittwoch seinen 80. Geburtstag gefeiert. „Er ist eine konstante Größe und gestaltet das Vereinsleben aktiv mit. Dass die Werbegemeinschaft heute so gut dasteht, ist ein Verdienst Schermulys“, lobte Bürgermeister Martin Richard. „Willy Schermuly geht einer Sache immer konsequent nach und kann einem damit auch schon mal auf den Wecker gehen“, meinte das Stadtoberhaupt im positiven Sinne und wünschte dem Jubilar noch viele aktive Jahre.

Willy Schermuly, (vorne, 2. v. r.) und die noch lebenden ehemaligen Vorsitzenden des City-Rings, mit denen er im Vorstand zusammenarbeitete. Vorne von links: Stefan Wagner, Ulrich Meckel, Willy Schermuly, Gretel Acht. Zweite Reihe, von links. Paul-Josef Hagen, Jürgen Lanz, Dieter Wagenblast. Obere Reihe, von links. Jochem Holzhäuser, Horst Hoppe, Klaus Merz. Foto: flu

Zu Beginn hatte Horst Hoppe für den verhinderten Vorsitzenden Reinhard Vohl den rüstigen 80-Jährigen als „außerordentlichen Glücksfall für den City-Ring“ bezeichnet. Durch seinen unermüdlichen Einsatz habe er erheblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Vereins beigetragen. Der Mitgliederzuwachs sei zu einem großen Teil sein Verdienst. In der Geschäftsstelle leiste Schermuly einen hohen Arbeitsaufwand mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.

Geboren wurde Schermuly in der Limburger Westerwaldstraße am 25. April 1932. Durch den frühen Tod seines Vaters musste er schon mit 21 Jahren dessen Textilvertretungen übernommen. Seine Ehefrau Maria hatte Willy 1955 auf der Staffeler Kirmes kennengelernt. Am 1. Mai 1966 eröffneten sie das Modehaus Mitter in der Grabenstraße/Ecke Hospitalstraße. Um einen noch besseren Standort zu bekommen, erwarben die Eheleute später das Haus Hötte in der Grabenstraße 55, ließen es abreißen und ein neues Geschäftshaus bauen. Im Alter von 38 Jahren wurde er erstmals in den Vorstand der Werbegemeinschaft gewählt. Ein Hirnschlag bedeutete das berufliche Ende für den rührigen Kaufmann, der 1993 sein Geschäft aufgab. Es folgten weitere Erkrankungen, doch der City-Ring brauchte ihn und trug zu seiner Gesundung bei. Für seine Verdienste um die Limburger Kaufmannschaft hatte ihm 1990 der damalige hessische Ministerpräsident Walter Wallmann persönlich den Landesehrenbrief überreicht.