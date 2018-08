Wer ist die Unbekannte? Radfahrerin liegt im Koma

Nach einem Fahrradunfall in Diez liegt eine Frau im Koma: „Wer erkennt das Fahrrad?“, fragt die Polizei. Wer kann Hinweise geben?

Dies ist das Klapprad, mit dem eine noch nicht identifizierte Frau am Samstag verunglückte.

Foto: Polizei

Am Samstag gegen 11 Uhr stürzte die Radfahrerin in Diez in der Industriestraße – nach Zeugenangaben ohne fremde Einwirkung. Dabei hat sie sich so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz geflogen wurde.

Lebensgefahr besteht derzeit nicht, jedoch liegt die Patientin im Koma, weswegen keine weitere Befragung erfolgen kann. Weil sie mit dem Rad unterwegs war und nur wenige persönliche Gegenstände bei sich hatte, vermutet die Polizei, dass die Frau im Bereich Limburg/Diez wohnhaft ist. Ihr Alter wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt, sie ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Ihre Haut ist gebräunt, sie hat grau-braune Haare, trägt rote Haarspangen und Brillantstecker in den Ohren. Gekleidet war sie mit einem grau-braunen T-Shirt und knielanger schwarzer Sporthose. Das weinrote Klapprad hat auffällige hellbraune Griffe und Sattel.

Hinweise erbittet die Polizei Diez, Telefon 06432/6010, E-Mail an pidiezwache@polizei.rlp.de