Weniger und kleiner: Neue Pläne für Windräder im Einrich

Die Verbandsgemeinde Katzenelnbogen und ihr Investor geben die Hoffnung auf neue Windkraftanlagen im Einrich nicht auf. Nachdem der ursprüngliche Antrag auf die Errichtung von fünf Windkraftanlagen mit Verweis auf den Naturpark Nassau abgelehnt wurde, hat Investor Ulrich Kreuzberger Widerspruch eingelegt und will durch eine neue Planung doch noch eine Genehmigung für Windräder bekommen.

Die neue Planung sieht drei statt fünf Windräder im Einrich vor. Sie sollen niedriger als die bisher angedachten Anlagen sein und – falls sie genehmigt werden – auf der Gemarkung Klingelbach stehen.

„Herr Kreuzberger versucht, neue Standorte zu finden, die die Vorgaben des LEP (Landesentwicklungsplans) IV erfüllen“, bestätigte Harald Gemmer, Bürgermeister der VG Katzenelnbogen auf Anfrage unserer Zeitung. Den „Ablehnungsgrund Naturpark Nassau“ sehe Kreuzberger von der Norm her „nicht als vernichtend“.

Konkret gibt es aktuell folgende Informationen zu den neu angedachten Standorten und Ausführungen der Windkraftanlagen für den Einrich: Statt fünf sollen drei Windräder gebaut werden. Alle sollen, falls sie genehmigt werden, auf der Gemarkung Klingelbach entstehen. Auf dem Plan der Firma Kreuzberger & Spengler sind sie auf den Flurstücken 9, 47 und 48 eingezeichnet.

Ihre Höhe soll niedriger sein als bei den ursprünglich geplanten Anlagen, die 207 Meter gewesen wären. Nun ist eine Nabenhöhe von 131 Metern und eine Gesamthöhe von 200 Metern vorgesehen. Hintergrund: Windenergieanlagen bis zu einer Höhe 200 Metern, müssen einen Abstand von 1000 Metern zu Wohngebieten haben. Sind sie höher, müssen sie laut LEP IV 1100 Meter entfernt sein.

Der Flächennutzungsplan bleibe laut Planung, unverändert, so Harald Gemmer, ebenso wie der zeitliche Ablauf: „Herr Kreuzberger möchte überprüfen lassen, ob im Verfahren der bisher beantragten fünf Windkraftanlagen eine Verschiebung möglich ist“, so der VG-Bürgermeister. Die Kreisverwaltung werde diese Frage als Genehmigungsbehörde prüfen und beantworten. Am 8.März findet voraussichtlich eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Windkraft statt.

