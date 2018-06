Weihbischof Dr. Thomas Löhr wird neuer Domdekan des Limburger Domkapitels. Bischof Dr. Georg Bätzing hat die Wahl des 66-Jährigen, der das neue Amt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Weihbischof in Limburg, als Bischofsvikar für die Orden und Geistlichen Gemeinschaften sowie als Bischofsvikar für die Ökumene übernehmen wird, bestätigt. Als Domdekan tritt Löhr die Nachfolge von Prälat Dr. Günther Geis an, der nach mehr als drei Jahrzehnten in der Bistumsleitung am 24. Juni als Domdekan und Bischofsvikar für den synodalen Bereich in den Ruhestand verabschiedet wird.

Das Domkapitel ist ein Kollegium von Priestern, die für die Liturgie an der Kathedrale Sorge tragen. Als Berater unterstützen sie den Diözesanbischof zudem bei der Leitung des Bistums. Das Domkapitel ...

