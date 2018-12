In weniger als einem halben Jahr geht es für die Bürger im Rhein-Lahn-Kreis an die Wahlurne. Unsere Zeitung hat sich umgehört bei den amtierenden Stadt- und Ortsbürgermeistern der bisherigen Verbandsgemeinde Katzenelnbogen, die parallel zur Kommunalwahl mit der Verbandsgemeinde Hahnstätten fusionieren wird, und nachgefragt, ob es in einigen Gemeinden bereits Kandidaten als Nachfolger gibt.

Die Antworten werden wir in mehreren Berichten wiedergeben. Sortiert sind sie wertfrei ganz einfach nach dem Datum der Einsendung. Die rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen finden 2019 am Tag der Europawahl statt, also am ...

Lesezeit für diesen Artikel (725 Wörter): 3 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.