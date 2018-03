Wechsel bei der TuS: Kapitän Ulrich Hasselbach geht von Bord

Minutenlang applaudierten die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung (JHV) der TuS Niederneisen stehend, als am vergangenen Samstag Ulrich Hasselbach die Kommandobrücke des Vereins nach insgesamt 45 Jahren Vorstandsarbeit – davon die vergangenen 33 Jahre als Vorsitzender – verlassen hatte. Hasselbach hatte im Vorfeld der JHV seine Vorstandskollegen wissen lassen, dass er bei der anstehenden Neuwahl nicht mehr als Vorsitzender kandidieren werde. An seine Position rückte der bislang als Zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer wirkende Uwe Welter nach einstimmigem Votum nach. Welters erste Amtshandlung als neuer TuS-Kapitän: Er ernannte Ulrich Hasselbach zum Ehrenvorsitzenden.

Alle Geehrten, die Ehrengäste und Vorsitzender Uwe Welter stellen sich bei der Jahreshauptversammlung der TuS Niederneisen dem Fotografen.

Foto: Kahl

Dies war jedoch nicht die einzige Ehrung, die dem sichtlich bewegten Hasselbach in der gewohnt gut besuchten Versammlung widerfuhr. So erhielt er vom Sportkreisvorsitzenden Rhein-Lahn, Werner Hölzer, die goldene Ehrennadel des Sportbundes Rheinland, die höchste Auszeichnung, die der Sportbund vergeben kann. Der Vizepräsident Leichtathletik Rheinland, Klaus Dieter Welker, und der Vorsitzende des Fußballkreises Rhein-Lahn, Oliver Stephan, überreichten individuelle Präsente, da sie keine Nadeln mehr vergeben konnten. Oliver Stephan erklärte: „Die besitzt der Ulrich alle schon.“

Alle Ehrengäste bescheinigten Hasselbach, ein stets korrekter, kreativer, findiger, kritischer, „mit einem dickem Fell ausgestatteter“ Vorsitzender gewesen zu sein, der für „seine TuS“, aber auch für die Vereinsgemeinschaft seiner Heimatgemeinde gearbeitet habe. Werner Hölzer sprach in seinem Grußwort von einem „Denkmal, das den Laden immer zusammengehalten hat“. Ortsbürgermeister Karl-Werner Jüngst bezeichnete den Abschied von Hasselbach von der TuS als „ein einschneidendes Erlebnis für die gesamte Gemeinde“. Jüngst, seit 28 Jahren Ortsoberhaupt: „Ich habe in meiner Zeit als Bürgermeister in allen Ortsvereinen Vorsitzende kommen und gehen gesehen. Bei der TuS nicht. Dafür bin ich nicht lange genug im Amt.“ Für Jüngst ist Hasselbach der Urvater der so blendend funktionierenden Niederneisener Vereinsgemeinschaft, für den die Vorstandsarbeit bei der TuS Lebensaufgabe war – und ist. Denn so ganz hört Hasselbach dann doch nicht auf. Er gehört einer neu formierten Steuergruppe an, die sich mit den anstehenden Sanierungsarbeiten der vereinseigenen Turnhalle beschäftigen muss und will.

Neben Hasselbach wurden noch weitere Vereinsmitglieder ausgezeichnet. So erhielt Bernd Wagenbrenner den Ehrenbrief des Fußballverbandes Rheinland. Der Vorsitzende des Turngaus Rhein-Lahn überreichte den Übungsleiterinnen Ellen Vogt-Schmidt, Martina Welter und Anja Siefen die bronzene Nadel des Verbandes Mittelrhein. Die TuS ernannte Margit Glauben, Karl Werner Jüngst, Gudrun Meyer, Inge Neumann, Wilfried Schön, Gudrun Schlau und Manfred Schwenk zu neuen Ehrenmitgliedern. Ausgezeichnet wurden Wolfgang und Sabine Zeidler für 25-jährige Vereinszugehörigkeit, und Michael Heidrich (Silber) und Dirk Schmidt (Bronze) freuten sich über Ehrennadeln für langjährige Mitarbeit im Verein. Als erfolgreichste Sportlerin wurde Leichtathletin Ingrid Geil ausgezeichnet.

Von unserem Mitarbeiter Rolf-Peter Kahl