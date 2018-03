Wasser: VG Diez verzeichnet Gewinn trotz geringem Verbrauch

In der Verbandsgemeinde Diez ist der Wasserverbrauch weiter zurückgegangen. Dennoch bedeutet das kein Minus bei den Bilanzen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, da die Erlöse aus der Grundgebühr gesteigert worden sind. Die Verbandsgemeindewerke sind daher nicht so stark von der abgenommenen Menge abhängig und haben trotz des Rückgangs ein Plus erwirtschaften können.

Michael Schnatz, der Erste Beigeordnete der VG Diez, stellte die Jahresabschlüsse im Rahmen der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung vor. „Die Deutschen sind spitze im Wassersparen“, machte er dabei deutlich. 1972 und erneut 1980 wurde für das Jahr 2000 ein Verbrauch von 220 Litern pro Kopf und Tag prognostiziert. Tatsächlich lag der Verbrauch aber 1990 bei 147 und 2009 nur noch bei 122 Litern. „Wasser sparen ist eine Erfolgsstory – heute tut das jeder“, betonte der Erste Beigeordnete.

Wegen dieses Trends und wegen des demografischen Wandels wurden Kostenstrukturen verändert. „80 bis 85 Prozent der jährlichen Kosten sind Infrastrukturkosten, die entstehen, egal ob viel oder wenig Wasser verbraucht wird“, unterstrich Michael Schnatz. Daher sind die Erlöse aus der Grundgebühr im Vergleich zu dem Verbrauch angehoben worden.

Bei der Wasserversorgung sind außerdem Investitionen verschoben worden, was die Abschreibungen um 36000 Euro und die Zinsaufwendungen um rund 38000 Euro verringert habe. Der Bezug von Strom und die Unterhaltung der Ortsnetze fiel um 24000 Euro geringer aus, bei Verwaltungskosten und Datenverarbeitung konnten 9000 Euro gespart werden.

Auch bei der Abwasserbeseitigung gingen die Abschreibungen (um 28000 Euro) und die Zinsaufwendungen (um 10000 Euro) zurück. Bei den Materialaufwendungen wurden 75000 Euro weniger ausgegeben. „Durch Modernisierungen in der Diezer Kläranlage konnte beispielsweise der Stromverbrauch deutlich reduziert werden“, erklärte der Erste Beigeordnete. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 7000 Euro geringer ausgefallen. „Alles in allem hat das dazu geführt, dass aus einem prognostizierten Jahresverlust von rund 10 000 Euro nun ein Jahresgewinn von 64500 Euro geworden ist“, verkündete Michael Schnatz. In beiden Zweigen – Wasser und Abwasser – waren die Investitionen erstmals seit vielen Jahren geringer als die Abschreibungen, was eine Verringerung der Verbindlichkeiten mit sich brachte.

Der Jahresgewinn wurde auf Vorschlag des Ersten Beigeordneten vom VG-Rat der allgemeinen Rücklage zugeführt, was diese von 968500 auf 1033000 Euro erhöht. Die Eigenkapitalausstattung liegt bei knapp 31,9 Millionen Euro (51,1 Prozent bezogen auf die Bilanzsumme). Von der Mittelrheinischen Treuhand wurde dieser Wert laut Michael Schnatz als „gut“ bewertet. „Die Quote sei bei den Abwasserbetrieben im Land nicht selten, inzwischen aber nicht mehr selbstverständlich“, sagte der Erste Beigeordnete. (ag)