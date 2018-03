Verbandsgemeindefusion: Kein Verständnis für Trauerflagge

Daumen hoch, amüsierte Gesichter, aber auch ein wutentbranntes Antlitz – damit kommentieren Leser den Bericht über die Trauerbeflaggung, die der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hahnstätten Volker Satony an seinem Verwaltungsgebäude durchführte, nachdem der rheinland-pfälzische Landtag das Gesetz zur Fusion von Hahnstätten und Katzenelnbogen beschlossen hatte.

Bürgermeister Volker Satony setzte die Flagge der Verbandsgemeinde Hahnstätten nach dem Fusionsbeschluss im Landtag auf Halbmast.

Foto: Kahl

Die Fahne mit den drei gelben Lilien hatte Satony auf Halbmast gesetzt, nachdem am Mittwoch die Abstimmung für das Landesgesetz über den Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden erfolgt war. Das war aus Sicht des VG-Bürgermeisters der offizielle Beginn einer langen Trauerphase für die Verbandsgemeinde Hahnstätten, die 1971 gegründet wurde und 2019 mit der Geburt der neuen VG Aar-Einrich ein Ende findet. Volker Satony erklärte dazu: „Es war mir ein zwingendes, persönliches Bedürfnis in Gedenken an den Gründer unserer Verbandsgemeinde Wilhelm Schmidt, die Fahne aufzuziehen.“

Auf der Facebookseite unserer Zeitung erklären Leser, was sie davon halten. Ralf Heil meint: „Es ist nicht zu fassen. Was will man damit darstellen. Die VG Hahnstätten gibt in der Fusion ein trauriges Bild ab. Insbesondere an ihrer Spitze der Bürgermeister. Das hat er ja schon auf dem Neujahrsempfang in Allendorf bewiesen.“ Damit bezieht er sich auf kritischen Anmerkungen, die Satony am Ende eines insgesamt harmonischen Neujahrsempfangs gemacht hatte.

Volker Bartels stellt fest: „Anstatt alles in eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft zu leiten, heult man lieber der Vergangenheit nach und bringt nichts voran. Der Sinn einer Fusion bleibt in diesem Falle ja leider aus.“ Wenig Verständnis hat auch der Katzenelnbogener VG-Bürgermeister Harald Gemmer: „In Katzenelnbogen haben wir nicht geflaggt, weil der Zeitpunkt dafür denkbar schlecht wäre. Bei der gemeinsamen Ratssitzung in Allendorf haben beide VG-Räte beschlossen, freiwillig zu fusionieren. Es gibt also jetzt keinen Grund zu trauern.“ Trauerbeflaggung sei ein „großes Symbol,“ so Gemmer: „Damit macht man keine Späße!“

Die Gründungsväter der jetzigen Verbandsgemeinden hätten „Wahnsinniges geleistet: Die sind von Gemeinderat zu Gemeinderat gezogen, sie haben wirklich gepowert.“ Wenn er an Paul Diehm denke, bei dem er seine Ausbildung gemacht hat, dann „hätte der erwartet, dass ich die Herausforderung annehme und alles dafür tue, dass das ein Erfolg wird“.

Von unserer Redakteurin Dagmar Schweickert