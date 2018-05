Ein Unfall mit mehreren Lastwagen hat die A 3 nahe dem Frankfurter Flughafen am Mittwoch über Stunden blockiert. Ein Fahrer wurde schwer verletzt.

Für die Bergung nahe Kelsterbach musste die Autobahn in Richtung Würzburg voll gesperrt werden, wie die Polizei am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Einige Leute auf dem Weg zum Airport liefen ...