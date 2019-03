Der erste kleine Patient verließ die alte Station 7 Ost um 8.10 Uhr, der letzte verlegte Patient traf um 11.51 Uhr auf der Station T 3 im Talbau des St. Vincenz ein, der neuen Heimat der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St.-Vincenz-Krankenhaus. Nach Überzeugung des Chefarzt-Duos war der Umzug ein „weiterer wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung der pädiatrischen Versorgung auf dem Schafsberg: „Wir sind stolz auf das gesamte Team, das den Umzug so professionell umgesetzt hat“, so Dr. Doris Fischer und Prof. Dr. Alex Veldman, die beiden Chefärzte der Kinderklinik.

Insgesamt 15 Patienten wurden verlegt, drei davon nicht invasiv beatmet mit High-Flow. Sechs Ärzte und bis zu zehn Pflegekräfte aus zwei Stationsteams (7 Ost und T 3) sowie viele unterstützende Mitarbeiter aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (445 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.