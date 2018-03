Umwerfender Blues begeistert Publikum in der Esterau

Die beiden „Men in Blues“-Abende, von und mit Richard Bargel, Klaus „Major” Heuser und Band im Dörnberger Volxtheater waren seit Langem ausverkauft. Mit etwas Glück konnten einige Besucher am Abend noch eine Karte für einen Stehplatz ergattern. Wer zu spät kam, konnte von draußen zuhören. Fenster und Türen waren geöffnet, denn das Wetter meinte es am zweiten Wochenende gut mit den Dörnberger Festspielen „am Ende der Welt“. Schon vor dem Konzert saß Klaus Heuser im Hof des Theaters und plauderte mit den Besuchern, die ihn nur wenige Minuten später auf der Bühne erleben sollten.

Was das Publikum in der urigen Konzertscheune geboten bekam, war grandios. Natürlich spielten die erfahrenen Musiker Richard Bargel und Klaus Heuser völlig entspannt und professionell. Und sie harmonierten geradezu perfekt mit ihren Bandkollegen, dem Bassisten Sascha Delbrouck und dem Drummer Marcus Rieck. Vor allem aber unterhielten sie ihre Zuhörer. Freche Zoten über die dünn besiedelte Gegend der Esterau („Wir hatten ja schon Angst – wer soll denn da überhaupt ins Konzert kommen?“), trockener Humor und ein intensiver Dialog mit den Zuhörern („Ihr seid sozusagen die Versuchskaninchen: Wir gucken mal, wie euch das neue Programm gefällt, damit das bei den nächsten Auftritten noch besser zusammenpasst“) sorgten von Anfang an für gute Stimmung.

Die Musik war genauso vielseitig, wie man sie von Bluesmusikern des Kalibers Heuser und Bargel erwartet: Von Slowblues bis reinstem Rock, tief gehend, laut, melancholisch und umwerfend ehrlich. Viele Stücke waren neu und sollen in Kürze auf der aktuellen CD veröffentlicht werden, einiges war bekannt – den Zuhörern gefiel alles. Sie lauschten aufmerksam, klatschten mit, lachten, träumten oder waren einfach hingerissen von der Spannung, die Richard Bargel auf seiner archaisch anmutenden Dobro-Slide-Gitarre und Klaus Heuser auf seiner Rockgitarre aufbauten. Da ging es um „Don Quichote“, die „family“, natürlich um eine zerbrochene Liebe oder auch um einen Mann, der seinen Job verloren hat und zu Hause den schönen Schein weiter aufrechterhält.

Richard Bargel kann sich seit vielen Jahrzehnten auf seine unverwechselbar rauchig-weiche Stimme als zweites Instrument verlassen, und Klaus Heuser hielt es kaum auf seiner „Stehhilfe”, wenn er sich immer mal wieder in Rage gespielt hatte.

Schon im vergangenen Jahr hatten die Auftritte der Men in Blues für Begeisterung gesorgt. Auch in diesem Jahr bewiesen sie mühelos, dass die Ankündigung über sie stimmte: Hier haben sich zwei alte Haudegen und Vollblutmusiker gefunden, die nur noch eines wollen: Musik spielen, die ihnen Spaß macht, ohne Rücksicht auf Trends oder Massenkompatibilität. (das)