„T4“-Aktion: Hadamar erinnert an „Todesbusse“

Wenn die bis auf die Frontscheiben grau angestrichenen Todesbusse den Mönchsberg ansteuerten, wollten die Bürger lieber nicht wissen, welche Passagiere darin saßen und was mit ihnen geschah.

Regina Gabriel vor einer Wandtafel zu den T 4-Bussen. In der Hand hält sie ein Foto des Denkmals.

Zwischen Januar und August 1941 waren diese Busse mit jeweils rund 30 Sitzen nämlich Teil der sogenannten „T4“-Aktion. Rund 1000 Menschen aus verschiedenen Regionen wurden zur Landesheilanstalt Hadamar gebracht und starben kurz darauf in der als Duschraum getarnten Gaskammer im Kellergeschoss. Das damalige Krankenhaus war die sechste (und letzte) deutsche T4-Gasmordanstalt. Mit ihrem den Originalfahrzeugen nachempfundenen wandernden „Denkmal der grauen Busse“ wollen Horst Hoheisel und Andreas Knitz auch in Hadamar an die als „Euthanasie“ bezeichnete Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen erinnern. Sie planen, den aus vier Segmenten bestehenden, fast neun Meter langen und begehbaren Betonbus im zweiten Halbjahr 2018 in die Fürstenstadt zu bringen. Noch steht der Standort für das Mahnmal in Hadamar nicht fest, er soll aber zentral liegen und zu Fuß von der Gedenkstätte aus erreichbar sein.

„Mit Horst Hoheisel stehen wir schon seit vielen Jahren in Kontakt“, sagt Regina Gabriel von der Gedenkstätte. „Einerseits aufgrund seiner vielfältig künstlerischen Auseinandersetzung mit dem NS-Thema, andererseits, weil eine Tante von ihm ebenfalls in Hadamar ermordet wurde“. Insofern habe man nicht lange nachdenken müssen, als Hoheisel und Knitz vorschlugen, mit dem Betonbus in die Fürstenstadt zu kommen. Das Mahnmal zielt auf die Auseinandersetzung mit der NS-Euthanasie, ohne jedoch einen Schlussstrich zu ziehen, beschreiben die Künstler das Projekt. Es sei als „Transportmittel der Erinnerung“ für die Euthanasie-Morde des Nationalsozialismus gedacht und solle gleichsam Opfer, Täter und die Tat an sich reflektieren. So können die Besucher sich zum Beispiel in die Not von Patienten hinter den blinden Scheiben einfühlen. „Wohin bringt Ihr uns?“, fragt in großen Lettern ein Schriftzug an einer Wand im Mittelgang des Betonbusses.

Derzeit steht das Denkmal in Frankfurt auf dem Goetheplatz. „Wir wissen von etwa 300 Patienten, die im Rahmen der T4-Aktion von Frankfurt aus nach Hadamar verschleppt wurden“, so Regina Gabriel. Wenn der Betonbus die gleiche Reise antritt, sei ein „Walk-Act“ zusammen mit Hadamarer Schülern angedacht, um den Ab- und Aufbau des Kunstobjektes programmatisch zu begleiten. Über die Monate, in denen das Denkmal in Hadamar verbleiben soll, sei außerdem ein Rahmenprogramm mit Vorträgen, Lesungen, Theateraufführungen und einem Klezmer-Konzert vorgesehen. „Die Gedenkstätte hat sich schon sehr aktiv mit der Entwicklung von Ideen rund um das Projekt befasst und ein Budget dafür aufgestellt“, erklärt Regina Gabriel. Für die Realisierung seien insgesamt circa 32.000 Euro nötig. Über 75 Prozent davon entfielen allein auf das Kunstwerk mit Transport sowie Auf- und Abbau.

Ende Oktober hatte sich die Hadamarer Stadtverordnetenversammlung mit überwältigender Mehrheit für eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 5000 Euro ausgesprochen. Nach Angaben der Gedenkstätte hätten auch die Vitos, die Chambré Stiftung und die Naspa-Stiftung Beihilfen zugesagt, doch klaffe derzeit noch eine Finanzierungslücke in Höhe von etwa 13.000 Euro, um das Vorhaben tatsächlich zu realisieren.

Der Förderverein der Gedenkstätte Hadamar freut sich über Spenden für das „Denkmal der Grauen Busse“. Nähere Informationen unter Tel. 06433/917.172 oder per E-Mail-Anfrage an gedenkstaette-

hadamar@lwv-hessen.de

