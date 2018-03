Steinbruch Hengen: Einige Meter Feldweg Zünglein an der Waage

Wird die Gemeinde das Wegekreuz auf dem Gelände des geplanten Steinbruchs Hengen in Schupbach verkaufen? Was haben die Gespräche zwischen der Geschäftsführung von Schaefer Kalk, dem Gemeindevorstand und dem Rathauschef ergeben? Die Bürgerinitiative (BI) sieht Bürgermeister Michael Franz (parteilos) in der Informationspflicht und kritisiert dessen Zurückhaltung.

Eine Luftaufnahme mit einer Animation des geplanten Steinbruchs Hengen nach aktuellem Planungsstand. Foto/Animation: Schaefer Kalk

Der geplante Kalksteinbruch ist in zwei Abschnitte unterteilt. „Der direkt an Schupbach grenzende Abschnitt Hengen-Nord war ursprünglich auf eine Größe von 22 Hektar konzipiert und nun auf 20 Hektar reduziert worden“, erklärte der BI-Vorsitzende Josef Schulte bei einem Pressetermin. Er sieht den Grund dafür in einem vereinfachten Genehmigungsverfahren. Der zweite Abschnitt umfasst 12 Hektar.

Das Wegekreuz im Zentrum des für den Steinbruch vorgesehenen „Hengen“, derzeit Ackerland und Naherholungsgebiet, gehört der Kommune. „Mit einem politischen Nein zum Verkauf dieser Feldwege würde das ganze Projekt sterben“, sagt Schulte. Deshalb möchte die Bürgerinitiative die Gemeindevertreter von der Schutzwürdigkeit des „Hengen“ überzeugen. „Es geht ja nicht nur um Erholung für die Spaziergänger oder um den befürchteten Lärm durch den Abbaubetrieb“, sagte Schulte.

Die BI habe auch den Bauernverband auf ihrer Seite, der das Agrarland schützen möchte und zudem durch die 130 Meter tiefe Grube ein Risiko für die natürliche Bewässerung der umliegenden Flächen sieht. Auch das Bistum stehe dem Kalksteinbruch skeptisch gegenüber, denn die Beselicher Walfahrtskapelle Maria Hilf würde ihren Charakter als Stätte der meditativen Stille verlieren. Zudem liege Schupbach nach Angaben des Bergbauamtes in einem Grubensenkgebiet, und die Gegend sei an vielen Stellen von historischen Stollen für den Abbau von Bodenschätzen durchzogen. „Wir haben erst vor fünf Jahren hier ein altes Haus gekauft und unheimlich viel Kraft und Geld in den Ausbau investiert“, sagt Imke Sanders-Seidler. „Nun habe ich erfahren, dass unter dem Gebäude ein Stollen verläuft.“ Es sei zu befürchten, dass die Sprengarbeiten im Kalkbruch und die daraus resultierenden Schwingungen im Erdreich den Stollen zum Einsturz bringen und somit auch zu Schäden am Haus führen.

„Wir betroffenen Bürger möchten Klarheit über das, was zwischen Schaefer Kalk und der Gemeinde hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, wie unser Bürgermeister dazu steht und wie der weitere parlamentarische Prozess aussehen soll“, fordert die BI. Leider habe sich Bürgermeister Franz trotz telefonischer und schriftlicher Aufforderung zu keiner Erklärung bereitgefunden, monieren die Steinbruchgegner.

Von Kerstin Kaminsky