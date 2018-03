Steg entlang der Aar: Kritik wird heftiger

Massive Kritik an dem neuen Steg entlang der Aar hatte kürzlich Bauausschussmitglied Roman Roßbruch (FDP) geübt, ebenso deutlich wurden seine Worte dann von Stadtbürgermeister Frank Dobra und von Sprechern aus allen Fraktionen zurückgewiesen. Jetzt zeigt sich Roman Roßbruch deswegen überrascht und verschärft seine Klage über die Gestaltung des Metallstegs.

Inzwischen ist an einem der beiden Abwasserrohre in der Nähe des Stegs an der Aar ein rot-weißes Schild aufmontiert worden. Bauausschussmitglied Roman Roßbruch hält an seiner Kritik an der Konstruktion fest und spricht weiterhin von deutlichen Mängeln.

Foto: Andreas Galonska

In einem Schreiben an Stadtbürgermeister Frank Dobra, den Roman Roßbruch als „Bürger mit rudimentären Kenntnissen der Bautechnik“ bezeichnet, beschwert er sich darüber, dass in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses über die Kritik am Steg gesprochen wurde, obwohl Roßbruch wegen eines Urlaubs nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. „Wäre ich anwesend gewesen, hätte ich den Antrag gestellt, diese Thema nicht weiter zu erörtern. Wie Sie selbst bemerkten, hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde zu den vorgebrachten Hinweisen bis zum Sitzungsbeginn keinerlei Stellungnahme abgegeben“, merkt Roman Roßbruch an. Nun habe es lediglich einige Allgemeinplätze, aber keine Fakten zur Gestaltung des Stegs gegeben.

Aus unserer Zeitung hat Roman Roßbruch davon erfahren, dass sich Sprecher aller Fraktionen – CDU, SPD, FWG, FDP und BfD (Bürger für Diez) – hinter die bauausführenden Firmen gestellt haben. „Nach dem Lesen dieser Zeilen wurde für mich deutlich, dass alle Beteiligten entweder nichts verstanden haben oder zum Nachteil der Stadt und ihrer Bürger Schlechtleistungen akzeptieren wollen. Oder sollen möglicherweise Netzwerke geschützt werden?“, fragt Roman Roßbruch, der sich in Gesprächen zum Steg unqualifizierte Äußerungen habe gefallen lassen müssen.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt sei der falsche Rahmen für eine fachliche Diskussion über den Steg, da er ein „Laiengremium mit derzeit maximal drei Baufachleuten“ darstelle. „In diesem Kreis können Sie unter keinen Umständen fachliche Detailthemen diskutieren lassen“, klagte Roman Roßbruch gegenüber Frank Dobra.

Es gehe nicht darum, ob der Steg als schön oder weniger schön empfunden wird, sondern um Baumängel. Für Roman Roßbruch wollen die Ausschussmitglieder offensichtlich lieber die Mängel hinnehmen, als gute Kontakte zu den ausführenden Firmen zu beschädigen. Roßbruch hofft, dass die VG-Verwaltung dafür sorgt, dass die Baumaßnahme ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird. Beanstandet wird außerdem, dass zwei Abwasserrohre weiterhin aus dem angrenzenden Mauerwerk auf den neuen Gehweg herausragen. Roman Roßbruch hofft, dass die von ihm benannten Mängel bald abgestellt werden und dass die Anlage dann öffentlichkeitswirksam freigegeben werden kann.

Von unserem Redakteur Andreas Galonska