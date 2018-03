Stadtlauf in Diez: Ansturm trotz Bullenhitze

Der erste Diezer Stadtlauf hat sein Debüt erfolgreich bestanden. Trotz kleiner organisatorischer Stolperer, die vor allem auf den unerwartet großen Ansturm von Laufbegeisterten zurückzuführen waren, haben der TSK Oranien Diez und der SV Diez-Freiendiez eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Stadtläufe im Trend der Zeit liegen und die Freude an Fitness und Bewegung viele Menschen erfasst.

Das Schöne in Diez: Absoluter Spitzensport traf auf Freizeit- oder gar Gelegenheitsjogger. Der aus Fachingen stammende Sören Kah, Deutschland zurzeit schnellster Marathonläufer, war beim Hauptlauf über zehn Kilometer am Start und ging dort neben dem Schirmherrn des Stadtlaufs, dem Landtagsabgeordneten Frank Puchtler, ins Rennen. Der SPD-Politiker war einer der vielen Freizeitläufer, die vom Publikum am Marktplatz und in der Altstadt begeistert angefeuert und nach vorne getrieben wurden. Mit dabei auch Günter Groß, Prokurist und Bereichsleiter der Volksbank Rhein-Lahn. Die Volksbank war mit einem ganzen Team am Start, Firmen wie Kaiser Backformen hatten Läufer ins Rennen geschickt. Aber auch Vereine machten. Die Diezer Paddlergilde beispielsweise stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass sie nicht im Wasser in ihrem Element, sonder auch auf dem Asphalt gut unterwegs ist.

„Das ist gut für Diez. Solche Veranstaltungen brauchen wir“, sagt Gerd Klein, Stadtratsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Diezer Gewerbevereins, und jubelte seinem Sohn Thomas zu, der sich bei hochsommerlichen Temperaturen ebenfalls auf die zehn Kilometer lange Strecke gewagt hatte. Auch Frank Dobra, der Erste Beigeordnete der Stadt, erfreute sich am Blick auf den Trubel am Marktplatz, wo Walker, Bambini, Jugendliche und auch die Fünf-Kilometer-Läufer beim Zieleinlauf von ihren Fans bejubelt wurden. RLZ-Mitarbeiterin Dagmar Schweickert meisterte die Kurzstrecke ebenso wie Volker Satony, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hahnstätten.

Fazit: Der erste Diezer Stadtlauf darf nicht der letzte bleiben! Wenn es organisatorischen Verbesserungsbedarf gibt, dann werden die Initiatoren das bei der nächsten Auflage dieses wunderbaren Sportereignisses im Herzen der Stadt sicherlich berücksichtigen. „Es ist hervorragend, was der SV und der TSK auf die Beine gestellt haben“, freute sich Klaus Lotz, Präsident des Leichtathletikverbandes Rheinland. Dem ist nichts hinzuzufügen.