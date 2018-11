Seit Juli ist die obere Wilhelmstraße in Diez nur aus Richtung Innenstadt zu befahren. Der Verkehr ins Zentrum wurde über den Heckenweg und die Bahnhofstraße umgeleitet. Am Wochenende, pünktlich zum Martinsmarkt, wird sie zwischenzeitlich in beide Richtungen geöffnet, bevor die Arbeiten am kommenden Montag fertiggestellt werden und noch einmal für einen Tag die Einbahnregelung gilt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mitteilt, wird die Strecke ab kommenden Dienstag, 13. November, wieder für den Verkehr freigegeben. Mit den Bauarbeiten wurde die Fahrbahn auf einer Länge von circa 380 Meter wieder in einen verkehrsgerechten Zustand versetzt.

Im Zuge der Maßnahme erneuerten die Verbandsgemeindewerke und die Stadtwerke Diez ihre Wasser- und Gashauptleitungen einschließlich sämtlicher Hausanschlüsse in diesem Teil der Wilhelmstraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 900.000 ...

