Bisher kannten sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Andreas Nick und Etienne Heimann, mit 21 Jahren Deutschlands jüngster Filmproduzent aus Katzenelnbogen, nur per Facebook. Doch als Nick im Rahmen seiner Sommertour den Macher der Rhein-Lahn-Krimis „Jammertal“ und „Bauernopfer“ im elterlichen Wohnzimmer besuchte, herrschte sofort eine freundschaftliche Stimmung. Die beiden duzten sich und Heimann überreichte Nick zur Begrüßung die nagelneue DVD des Rhein-Lahn-Krimis „Jammertal“, mit dem er 2017 bundesweit bekannt geworden ist. „Eigentlich ist die erst ab Mittwoch im Handel“ verriet Heimann, der dem Politiker gerne jede Menge Fragen dazu beantwortete, wie man ein Drehbuch schreibt, mit minimalem Budget einen Kinofilm mit prominenten Schauspielern stemmt und die eigene Region bekannt macht. Etienne Heimann berichtete mit Blick in die Zukunft, für die er mehrere Projekte plant, was ihm Sorgen bereitet: „Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland ohne Filmförderung.“ Er hob hervor, wie sehr ihn die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis während seiner Dreharbeiten unterstützt hätten, „sonst hätte ich das mit einem Budget von zuerst 10.000 und dann 120.000 Euro nie geschafft.“ Diese Unterstützung könne er aber natürlich nicht immer wieder abrufen, deshalb müsse er möglicherweise aus der Region herausgehen und in Hessen produzieren, falls sich die finanziellen Fördermöglichkeiten nicht verbessern. Nick war beeindruckt von der Professionalität und Zielstrebigkeit des jungen Mannes, der damit viel für die Werbung und Markenbildung seiner Heimatregion bewirke. Dagmar Schweickert

Die DVD „Jammertal“ ist ab heute für 12 Euro erhältlich in Katzenelnbogen im Commödche, in der Foto-Ecke, an der Tankstelle und im Rewe-Markt, in Nastätten beim Textilgeschäft Beyer sowie ...

