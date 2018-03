Selbstverbrennung: Rentner sollte wegen Kindesmissbrauchs ins Gefängnis

Koblenz/Katzenelnbogen – Der 71 Jahre alte Rentner, der sich am Montag vor dem Koblenzer Landgericht selbst angezündet hatte (die RLZ berichtete), ist in der Nacht in einer Spezialklinik gestorben. Offenbar wollte er einer Gefängnisstrafe entgehen, die er in dieser Woche antreten sollte. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen war im vergangenen Jahr wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Der 71-Jährige hatte sich vor dem Landgerichtsgebäude in der Karmeliterstraße in Koblenz selbst mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Ein Angestellter der Justizbehörde hatte noch versucht, den Mann zu retten und die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Die Verletzungen waren aber offensichtlich zu schwer. Der Mann, der von seiner Frau getrennt und allein lebte, starb in der Nacht zum Dienstag. Nach Polizeiangaben gibt es einen Abschiedsbrief. Er fand sich in unmittelbarer Nähe der Stelle, an der er sich anzündete.



Der Mann war im Herbst des vergangenen Jahres in Koblenz von der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts zu der Haftstrafe verurteilt worden, weil er nach Überzeugung der Richter in der Zeit vom Sommer 1986 bis Ende 1993 ein Kind, das zu Beginn der Straftaten erst vier Jahre alt war, in sechs Fällen sexuell missbraucht hatte. Zu den Sextaten soll es zu Hause beim Angeklagten und im Haus der Familie des Opfers gekommen sein. Der Mann kannte den Vater des Mädchens von der Arbeit. Die Familien waren damals befreundet.

Das Opfer, heute 28 Jahre alt, hatte die Taten offensichtlich verdrängt und vor Gericht ausgesagt, sie habe sich "mit all dem nicht mehr auseinandersetzen wollen“, belastete den Angeklagten mit ihrer Schilderung der Tathergänge dann aber schwer. Der Rentner stritt dennoch alles ab und überzog das Opfer in der Verhandlung stattdessen mit ungeheuerlichen Äußerungen. Unter anderem hatte er gesagt, ihm sei aufgefallen, "dass das Mädchen schon mit vier Jahren sexuell interessiert war“.

Bei dem 71-Jährigen handelte es sich um einen Wiederholungstäter. Er war bereits in den 1970er-Jahren zu einer Haftstrafe verurteilt worden und hatte sich wegen seiner pädophilen Neigungen in eine Therapie begeben. Dem Mann fehlte offensichtlich dennoch jedes Unrechtsbewusstsein. Vor Gericht hatte er angegeben, sich zwar zu Kindern hingezogen zu fühlen, aber nie etwas Strafbares getan zu haben. Niemand, nicht einmal der eigene Anwalt, hatte ihm im Prozess Glauben geschenkt. Für Oberstaatsanwalt Manfred Stemper passten die Schutzbehauptungen des Angeklagten genau in dessen pädophiles Gedankengut.

Von unserem Redakteur Hans Georg Egenolf